بعد فسخ تعاقده مع فاركو .. الدردير يكشف مفآجات بشأن عمرو وردة

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري مفأجات بشان صفقات عمرو وردة بعد فسخ تعاقده مع فاركو.

و كتب عمرو الدرديري عبر فيسبوك : عمرو وردة يفسخ تعاقده بالتراضي مع فاركو،- انتقل للرجاء المغربي وفسخ التعاقد بعد 10 أيام ،‏- انتقل لدوسكا القبرصي وفسخ التعاقد بعد 5 أيام ،‏- انتقل لاستقلال إيران وفسخ التعاقد بعد 8 أيام ،‏- انتقل لفاركو المصري وفسخ التعاقد بعد شهرين.

واستقر مسئولو نادي فاركو على فسخ التعاقد مع عمرو وردة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتراضي بين الطرفين، بناء على توصية الجهاز الفني بقيادة خالد جلال.

ونشر عمرو وردة عبر حسابه على انستجرام صورة له وعلق قائلا "يوم التدريب يا ناس مفيش ضمير".

وكان عمرو وردة انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.