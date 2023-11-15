الإمساك المزمن خطر يهددك وهذا ما يحدث عند إهمال العلاج

عند إهمال علاج الإمساك المزمن، يمكن أن يحدث عدة تأثيرات على جسمك. إليك بعض النتائج المحتملة لعدم علاج الإمساك المزمن بحسب ما نشره موقع هيلثي :

هذا ما يحدث لجسمك عند إهمال العلاج

زيادة الانزعاج والتوتر: قد يزداد الشعور بالانزعاج وعدم الراحة بسبب استمرار الإمساك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر النفسي والعصبية.

تفاقم الأعراض: قد تزداد شدة الأعراض المرتبطة بالإمساك، مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.

تكون البراز الصلب والجاف: قد يزداد تأكل البراز ويصبح صعبًا التخلص منه، مما يزيد من صعوبة الإمساك ويؤدي إلى تكون دائرة مفرغة.

تهيج القولون: قد يتسبب الإمساك المزمن في تهيج القولون والقولون العصبي، مما يؤدي إلى زيادة الألم وعدم الراحة في المنطقة البطنية.

تراكم السموم: يمكن للإمساك المزمن أن يسمح للسموم والفضلات بالتراكم في الأمعاء، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي ويزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل صحية أخرى.

زيادة خطر تكون البواسير: قد يزيد الإمساك المزمن من ضغط الجهاز الهضمي ويؤدي إلى تكون البواسير أو تفاقم الحالة القائمة.

لذا، من المهم علاج الإمساك المزمن بشكل صحيح وفقًا لإرشادات الطبيب المختص، قد تشمل العلاجات تغييرات في نمط الحياة والتغذية، وزيادة تناول الألياف والسوائل، وممارسة التمارين البدنية، واستخدام الأدوية الملينة إذا لزم الأمر. إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن، يجب مراجعة الطبيب لتقييم حالتك ووصف العلاج المناسب.