عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الإمساك المزمن خطر يهددك وهذا ما يحدث عند إهمال العلاج

الإمساك
الإمساك

عند إهمال علاج الإمساك المزمن، يمكن أن يحدث عدة تأثيرات على جسمك. إليك بعض النتائج المحتملة لعدم علاج الإمساك المزمن بحسب ما نشره موقع هيلثي :

فضل صلة الرحم .. قاطعها مفسد في الأرض

هذا ما يحدث لجسمك عند إهمال العلاج

زيادة الانزعاج والتوتر: قد يزداد الشعور بالانزعاج وعدم الراحة بسبب استمرار الإمساك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر النفسي والعصبية.

تفاقم الأعراض: قد تزداد شدة الأعراض المرتبطة بالإمساك، مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.

تكون البراز الصلب والجاف: قد يزداد تأكل البراز ويصبح صعبًا التخلص منه، مما يزيد من صعوبة الإمساك ويؤدي إلى تكون دائرة مفرغة.

تهيج القولون: قد يتسبب الإمساك المزمن في تهيج القولون والقولون العصبي، مما يؤدي إلى زيادة الألم وعدم الراحة في المنطقة البطنية.

تراكم السموم: يمكن للإمساك المزمن أن يسمح للسموم والفضلات بالتراكم في الأمعاء، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي ويزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل صحية أخرى.

زيادة خطر تكون البواسير: قد يزيد الإمساك المزمن من ضغط الجهاز الهضمي ويؤدي إلى تكون البواسير أو تفاقم الحالة القائمة.

لذا، من المهم علاج الإمساك المزمن بشكل صحيح وفقًا لإرشادات الطبيب المختص، قد تشمل العلاجات تغييرات في نمط الحياة والتغذية، وزيادة تناول الألياف والسوائل، وممارسة التمارين البدنية، واستخدام الأدوية الملينة إذا لزم الأمر. إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن، يجب مراجعة الطبيب لتقييم حالتك ووصف العلاج المناسب.

الامساك الإمساك المزمن آلام البطن الانتفاخ والغازات العلاج المناسب صحة الجهاز الهضمي جهاز الهضمي صلة الرحم علاج الامساك علاج الإمساك المزمن والغازات ممارسة التمارين منطقة البطن مشاكل صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

احترسي.. أسباب خفية لوجود دم في براز الطفل

انتبه .. أعراض تكشف سرطان القولون سريعا

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

موسكو: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة

وضع سقف للفئة الأولى.. الزمالك يعيد النظر في عقود جميع اللاعبين

رئيس الوزراء الإسباني منتقدا ‎إسرائيل بحدة لأول مرة: أوقفوا "القتل الأعمى للفلسطينيين

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

تشييع جثامين 7 شهداء برصاص الإحتلال في مخيم طولكرم بدولة فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

علامات تكشف العدس الفاسد.. انتبه لها قبل الشراء

من بيتها المدمر| رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة.. فيديو

برقم صادم.. سعر تيشيرت جورجينا يثير الجدل

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ