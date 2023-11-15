ضبط محطة وقود ببورسعيد تصرف صاحبها في 16 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد برئاسة محمد عوض حملة مكبرة على محطات الوقود بالمحافظة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتوجيهات محمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين ببورسعيد برئاسة المهندسة جيهان شلبى على محطات الوقود ومستودعات الغاز بعد تحريك أسعار المحروقات ومراقبة السلع الإستراتيجية من البنزين والسولار .

تم المرور على عدد من محطات الوقود فى مختلف أحياء بورسعيد للتاكد من عدم التلاعب فى الأرصده أو الدفاتر ووالوقوف على مدى توافر كافة المحروقات.

تصرف فى حصة بنزين 92 لبيعها بالسوق السوداء فسقط بقبضة رقابة بورسعيد التجارية FB_IMG_1700042345291 FB_IMG_1700042343057 FB_IMG_1700042340717 FB_IMG_1700042338212 FB_IMG_1700042335940 FB_IMG_1700042333747 FB_IMG_1700042331504 FB_IMG_1700042329151

وتمكنت الحملة من ضبط أحد المحطات فى بورسعيد بالتصرف فى كمية تقدر بـ 16000 ستة عشر ألف لتر بنزين 92 لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح من فارق السعر دون وجه حق - مخالفاً للقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 الخاص بالقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.