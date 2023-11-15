ضبط محطة وقود ببورسعيد تصرف صاحبها في 16 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد برئاسة محمد عوض حملة مكبرة على محطات الوقود بالمحافظة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتوجيهات محمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين ببورسعيد برئاسة المهندسة جيهان شلبى على محطات الوقود ومستودعات الغاز بعد تحريك أسعار المحروقات ومراقبة السلع الإستراتيجية من البنزين والسولار .
تم المرور على عدد من محطات الوقود فى مختلف أحياء بورسعيد للتاكد من عدم التلاعب فى الأرصده أو الدفاتر ووالوقوف على مدى توافر كافة المحروقات.
وتمكنت الحملة من ضبط أحد المحطات فى بورسعيد بالتصرف فى كمية تقدر بـ 16000 ستة عشر ألف لتر بنزين 92 لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح من فارق السعر دون وجه حق - مخالفاً للقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 الخاص بالقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.