أول تعليق من فيتوريا بعد إعلان نتائج التحقيق مع أحمد فتوح

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات فيتوريا بعد إعلان نتائج التحقيق مع نجما الزمالك احمد فتوح ومحمد صبحي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" فيتوريا عن تحقيق الزمالك مع فتوح وصبحي: أركز على اللاعبين في المعسكر لتحقيق الهدوء المطلوب ".



تجاهل نجم الزمالك أحمد فتوح قرار مجلس إدارة الزمالك بخصم 25 % من إجمالي مستحقات.

ونشر أحمد فتوح صورة من تدريبات منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه الاثنين، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم.