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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: العاصمة الإدارية أحد أهم المشروعات القومية المصرية

خلال استقبال الوفد
خلال استقبال الوفد

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةEBRD يتقدمه خالد حمزة مدير مكتب مصر للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

 تضمنت الزيارة مباحثات ونقاشات لاستكشاف فرص التعاون بين الطرفين في مجالات البنية التحتية وتطوير المشروعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب المهندس خالد عباس عن ثقته في قدرة العاصمة الإدارية على توفير كافة فرص التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمال والتنمية EBRD، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد خطوة إيجابية نحو بناء شراكات فعّالة ومتميزة في مجال تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية في العاصمة والتعرف على خطط البنك للاستثمار في مصر، ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية".
 

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وأضاف المهندس عباس أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يمتلك خبرة كبيرة في مجال التنمية، وأن التعاون معه سيكون له دور مهم في دعم مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جهته، قال خالد حمزة "إن مشروع العاصمة الإدارية يعد أحد أهم وأكبر المشاريع القومية المصرية ونحن ملتزمون باستكشاف الفرص المحتملة ودعم المشروعات التي تطبق معايير التنمية المستدامة، مضيفاً أن هذه الزيارة تهدف أيضا الي الوقوف على الإمكانيات المتاحة بالعاصمة الإدارية بغرض بحث استضافة العاصمة الإدارية للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك وكبار قياداته وهو أحد الاجتماعات المهمة التي يجريها البنك كل عام بمشاركة وفود العديد من الدول الاعضاء بالبنك وكبار مسئولي الحكومات بعد تحديد الدولة المستضيفة بناء علي الإمكانيات والخدمات المتاحة ومستوي تلك الإمكانيات من فنادق وقاعات مؤتمرات وبني تحتية مختلفة علي مستوي عال من الجودة.

وتناولت الزيارة عدة مواضيع، بما في ذلك آخر التطورات في مشروعات البنية التحتية الحالية، وتوسيع نطاق التعاون في المشروعات المستقبلية. كما تم التركيز على آليات تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.
 

 هذه الزيارة تأتي في إطار إستراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية وجذب الاستثمارات لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في مجال التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية.

وعقب الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي ومبني البرلمان الجديد وعدد من أهم معالم المشاريع.

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