عندي سؤال يوجع القلب | انفعال تامر أمين على الهواء لهذا السبب

عقب الإعلامي تامر أمين على ما يفعله الكيان الصهيوني بغزة، قائلا: "كل الكلام اللي بسمعه من الأمس بيقول أن غزة مُقبلة على كارثة إنسانية خلال الأيام القادمة في حال استمرار الأوضاع كما هي"، مكملا: "مستنيين يحصل ايه تاني عشان تعترفوا أن غزة منذ أسابيع تعاني من كارثة إنسانية؟ مستنيين أن الشعب الفلسطيني يُباد جميعه؟".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار، " مضطر أسأل سؤال يوجع القلب.. هي فورة الدم و الجثث من كام"، لافتا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها لمستشفى دار الشفاء اليوم تقوم بحصاره حاليا و الجنود الإسرائيليين يتركزون بالدور الأرضي به، معقبا: "الكذبة بتتقال و بتتصدق من العالم".

وشدد، أن غزة غير مُقبلة على كارثة كما يقول البعض و لكنها في كارثة بالفعل و تكبر يوم عن يوم، سائلا: "مستنيين لما نقول الله يرحمها غزة و 2 مليون فلسطيني.. هل هذا هو مفهوم الكارثة لديكم؟".

رفض نتنياهو وقف النار لهذا السبب

ونوه، عن الاتفاق السياسي الذي تم بين الإدارة الأمريكية و حكومة نتنياهو، و هو اقتراح أمريكا بوقف النار لنتنياهو بسبب الضغوط الشديدة التي تتعرض لها أمريكا من العالم الغربي وتأثرهم بقضية فلسطين و خاصة أطفال غزة.

وتابع، أن من الناحية الأخرى رد نتنياهو بأنه لن يستطيع وقف النار حاليا بسبب أن مهمته لم تنته بعد و هي (إيجاده لحماس)، إنما في حقيقة الأمر هي تصفية الشعب الفلسطيني و جعل مدينة غزة يستحيل العيش فيها مستقبلا.