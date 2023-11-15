عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عندي سؤال يوجع القلب | انفعال تامر أمين على الهواء لهذا السبب

صدى البلد

عقب الإعلامي تامر أمين على ما يفعله الكيان الصهيوني بغزة، قائلا: "كل الكلام اللي بسمعه من الأمس بيقول أن غزة مُقبلة على كارثة إنسانية خلال الأيام القادمة في حال استمرار الأوضاع كما هي"، مكملا: "مستنيين يحصل ايه تاني عشان تعترفوا أن غزة منذ أسابيع تعاني من كارثة إنسانية؟ مستنيين أن الشعب الفلسطيني يُباد جميعه؟".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار، " مضطر أسأل سؤال يوجع القلب.. هي فورة الدم و الجثث من كام"، لافتا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها لمستشفى دار الشفاء اليوم تقوم بحصاره حاليا و الجنود الإسرائيليين يتركزون بالدور الأرضي به، معقبا: "الكذبة بتتقال و بتتصدق من العالم".

وشدد، أن غزة غير مُقبلة على كارثة كما يقول البعض و لكنها في كارثة بالفعل و تكبر يوم عن يوم، سائلا: "مستنيين لما نقول الله يرحمها غزة و 2 مليون فلسطيني.. هل هذا هو مفهوم الكارثة لديكم؟".

رفض نتنياهو وقف النار لهذا السبب

ونوه، عن الاتفاق السياسي الذي تم بين الإدارة الأمريكية و حكومة نتنياهو، و هو اقتراح أمريكا بوقف النار لنتنياهو بسبب الضغوط الشديدة التي تتعرض لها أمريكا من العالم الغربي وتأثرهم بقضية فلسطين و خاصة أطفال غزة.

وتابع، أن من الناحية الأخرى رد نتنياهو بأنه لن يستطيع وقف النار حاليا بسبب أن مهمته لم تنته بعد و هي (إيجاده لحماس)، إنما في حقيقة الأمر هي تصفية الشعب الفلسطيني و جعل مدينة غزة يستحيل العيش فيها مستقبلا.

تامر امين الكيان الصهيونى غزة الشعب الفلسطيني مستشفى دار الشفاء نتنياهو حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول الأسرى

هل يجوز سماع الرقية الشرعية أثناء النوم.. وكيف تحصن نفسك من الحسد؟

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

بايدن: يمكننا العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي

تحذير لتجار السجائر في السوق .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ