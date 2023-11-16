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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع خضار غير متوقع يعالج مشاكل المعدة والأمعاء

الجرجير
الجرجير

يشتهر الجرجير بأنه من اكثر الخضروات التي تساعد في علاج نقص الحديد والانيميا ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن له فوائد عديدة لصحة المعدة والأمعاء.

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ووفقا لما جاء في موقع watercress نعرض لكم تأثير الجرجير على المعدة والأمعاء وأهم فوائده

يساهم في صحة الأمعاء وتحصل بكتيريا الأمعاء على طاقتها من تخمير الألياف في الطعام الذي نتناوله بالإضافة إلى البروبيوتيك مثل الكفير والأطعمة المخمرة الأخرى

هذه الميكروبات الموجودة في الجرجير ضرورية لصحتنا على المدى الطويل، بدءًا من تطوير نظام المناعة لدينا وحتى الحماية من أمراض الأمعاء وتحسين مزاجنا.

يعد الجرجير، إلى جانب الفواكه والخضروات الأخرى، مصدرًا رائعًا للألياف لتغذية الميكروبات لدينا، ولكنه يحتوي أيضًا على واحد من أعلى مستويات مضادات الأكسدة.

تلعب بكتيريا الأمعاء الموجودة في الجرجير دورًا مهمًا في تنشيط مضادات الأكسدة هذه قبل أن نتمكن من استخدامها للتخلص من السموم اليومية الأساسية لتقليل تلف الحمض النووي الناتج عن العديد من السموم التي نتعرض لها باستمرار و سواء في البيئة أو تلك الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي داخل أجسامنا.
 

 
 

الجرجير الأطعمة المخمرة المعدة والأمعاء أمراض الأمعاء تخلص من السموم تلف الحمض النووي صحة المعدة صحة الأمعاء نظام المناعة نقص الحديد

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