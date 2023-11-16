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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناولها يوميا.. فوائد أوميجا 3 للجسم

اوميجا 3
اوميجا 3

تعد أوميجا 3 من العناصر الغذائية شديدة الأهمية للجسم ومع ذلك لايهتم الكثير من الأشخاص بتناولها يوميا.

ووفقا لما جاء في موقع “هيلث” نعرض لك أهم فوائد تناول أوميجا 3

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الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ( وفقًا لدراسة عام 2020 ، عن طريق خفض ضغط الدم، ودهون الدم/الكوليسترول، وتراكم اللويحات في الشرايين، وتقلب معدل ضربات القلب، وتراكم الصفائح الدموية، ووظيفة بطانة الأوعية الدموية، والالتهابات، وفرصة الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية)


مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يدمر الخلايا والأنسجة واستقرار مستويات السكر في الدم (الوقاية من مرض السكري)
تقليل آلام العضلات والعظام والمفاصل عن طريق تقليل الالتهاب
المساعدة في توازن مستويات

أوميجا 3 تقلل الكولسترول
تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب
شحذ العقل والمساعدة على التركيز والتعلم
أوميجا 3 تعزيز المناعة
علاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل التهاب القولون التقرحي
تقليل خطر الإصابة بالسرطان والمساعدة في منع تكرار الإصابة بالسرطان
تحسين صحة الجلد
تساعد على أداء التمارين الرياضية 

أوميجا 3 اضطرابات الجهاز الهضمي التهاب القولون التقرحي الجهاز الهضمي التهاب القولون آلام العضلات الوقاية من أمراض القلب الوقاية من مرض السكري أمراض القلب والأوعية الوقاية من الاكتئاب

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