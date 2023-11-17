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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ مليون جنيه

متهمين
متهمين

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنيه وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .
وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية  بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية  تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وتم عرض المعلومات على مديرية امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية ويحوزون اسلحة نارية وبيضا وفى احد الاكمنه تمكنت قوة امنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 4000 قرص عقار مخدر و عدد 2500 قرص مخدر و عدد من طلقات الخرطوش و سلاح أبيض وميزان حساس و مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم بالمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,100,000 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

القليوبية مباحث القليوبية رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القناطر الخيرية محافظة القليوبية

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