معتمد جمال يحث شيكابالا لتفعيل دوره القيادي في الفريق

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.





وتحدث معتمد جمال مع "شيكابالا" عن أهمية دوره القيادي مع الفريق خلال الفترة الحالية، كما اطمأن على اللاعب بعد معاناته من إجهاد عضلي.





وشارك "شيكابالا" في الجزء الأول من المران مع زملائه في تدريبات الكرة، قبل أن يخوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي المرمى قبل المشاركة في التقسيمة الفنية.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.