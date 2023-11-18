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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكشف ضعف عضلة القلب.. أليك 5 أعراض خطيرة

أعراض ضعف عضلة القلب
أعراض ضعف عضلة القلب

ضعف عضلة القلب (القصور القلبي) هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما يكون عضلة القلب غير قادرة على ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم، قد تشير بعض الأعراض الخطيرة إلى وجود ضعف عضلة القلب،بسحب ما نشره موقع هيلثي وتتضمن الأتي:

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أعراض ضعف عضلة القلب 

ضيق التنفس الشديد: قد تشعر بصعوبة في التنفس حتى في حالات الراحة، وتزداد هذه الأعراض عند ممارسة النشاط البدني أو عند الاستلقاء على الظهر. قد يحدث تجمع السوائل في الرئتين نتيجة لعدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال.

انتفاخ الأطراف السفلية: يمكن أن يحدث انتفاخ في القدمين والكاحلين والساقين نتيجة لاحتباس السوائل في الجسم. يحدث ذلك عندما يفشل القلب في ضخ الدم بشكل كافي، مما يؤدي إلى تجمع السوائل في الأنسجة.

الشعور بالتعب الشديد: قد تشعر بالتعب والإرهاق الشديد حتى بعد أداء الأنشطة البسيطة. يحدث ذلك بسبب وصول كمية غير كافية من الدم والأكسجين إلى العضلات.

ضربات القلب السريعة أو الشاذة: قد تشعر بتسارع ضربات القلب أو نبضات غير منتظمة. يحدث ذلك نتيجة عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل صحيح، مما يؤثر على إيقاع القلب.

الإغماء أو الدوخة: قد تشعر بالدوار أو تفقد الوعي بشكل مفاجئ نتيجة نقص تدفق الدم إلى الدماغ.

إذا كانت لديك أعراض تشير إلى ضعف عضلة القلب، فيجب عليك استشارة الطبيب فورًا لتقييم حالتك وتشخيصها بشكل صحيح، والبدء في العلاج المناسب. قد يشمل العلاج تغييرات في نمط الحياة وتعديلات في النظام الغذائي وتناول الأدوية وإجراءات أخرى حسب حالتك الصحية العامة وتوصية الطبيب.

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