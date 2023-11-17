لن تصدق الرقم.. أحمد العوضي يكشف عن أجره في فيلم "هروب اضطراري"

أكد الفنان أحمد العوضي، عدم وجود خلاف بينه وبين المنتج محمد السبكي بسبب عدم دفع أجره، نافيا رفض المنتج دفع أجره في فيلم "هروب اضطراري" عن مشاركته في هذا الفيلم.

أحمد العوضي يتحدث عن فيلم هروب اضطراري

وأوضح "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يحصل على أجر من هذا الفيلم بسبب تصويره مشهد أكشن، معقبُا: "وأنا بصور مشهد أكشن كسرت العربية ودخلت بيها في الونش".

وأشار إلى أنه بعد هذه الحادثة أكمل تصوير الفيلم معه، موضحًا أنه ليس هناك خلاف له مع المنتج محمد السبكي، منوهًا بأن أجره في فيلم هروب اضطراري 10 ألف جنيه".