طريقة عمل الزبيب في المنزل

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الزبيب فى البيت ..

المقادير..

٢ كيلو عنب ناضج

٦ كوب ماء مغلي

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملعقة صغيرة زيت برافين أو زيت زيتون

الطريقة

يغسل العنب بالماء جيدا دون نزعه من العناقيد

يوضع وعاء على النار فيه الماء وعصير الليمون والبيكربونات الصوديوم والزيت بعد أن يغلى يغمر العنقود مدة نصف دقيقة حتى ننتهى من كل الكمية

يرص فى صينية مبطنة بقطعة قماش نظيف مع ترك مسافة بين العناقيد ويجفف فى مكان جاف تحت الشمس ومع التقليب كل فترة وعدم تركه بالخارج فترة المساء ويعرض للشمس اليوم الثانى وهكذا حتى يجف تماما بعد ٥ ايام وينزع العنقود ويحفظ فى كيس بلاستيك او عبوة زجاجية…