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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| ابعد عن هذه العلاقات

برج العقرب
برج العقرب

يتميز مواليد برج العقرب بالغموض والذكاء العالي في الجوانب المهنية ولكن لديهم رغبة عالية في الانتقام وهم المولودون خلال الفترة من (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

تعامل مع الضغط بابتسامة ويتنبأ برجك اليومي بحياة حب سعيدة، وحياة مهنية منتجة، وحياة مالية قوية اليوم ولن تكون هناك مشاكل صحية خطيرة كذلك.

برج العقرب على الصعيد العاطفي

لا توجد مشكلة كبيرة في الحياة الرومانسية اليوم وعلى الرغم من أنك قد تشعر بالاحتكاك في النصف الأول من اليوم، إلا أنه سيتم حله مع تقدم اليوم.

يحتاج رجل برج العقرب إلى الابتعاد عن العلاقات خارج نطاق الزواج لأن تعريض الحياة الزوجية للخطر هو آخر شيء تريده في الحياة واقض المزيد من الوقت اليوم مع الحبيب لمشاركة مشاعرك وتعزيز الترابط ومن المهم ألا تفقد أعصابك أثناء المناقشات والمناقشات.

توقعات برج العقرب مهنيا

 

اليوم جيد لإثبات مهاراتك المهنية يا برج العقرب ويمكن أن تكون هناك تحديات بسيطة، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشاكل مع كبار السن أو زملاء العمل، ومع ذلك يجب ألا تفقد أعصابك ويجب أن تكون دبلوماسيًا طوال محادثاتك وتتوقع الإدارة أداءً متميزًا ويجب عليك التأكد من أنك تقدم أفضل النتائج.


توقعات برج العقرب ماليا

لحسن الحظ، أنت خالي من المشاكل المالية اليوم وسيساعدك الوضع النقدي القوي على سداد القروض والديون ويمكنك شراء الضروريات أو إصلاح المنزل.

سيشتري بعض السكان الأصليين سيارة جديدة وقد يفكر مواليد برج العقرب أيضًا في التبرع بالثروة كعمل خيري. سيواجه أحد الأخوة مشكلة قانونية ويتوقع منك تقديم المساعدة المالية.

توقعات برج العقرب صحيا

ابدأ يومك بممارسة تمارين خفيفة ويمكنك أن تبدأ اليوجا أو التأمل اليوم وتجنب رفع الأشياء الثقيلة لأن ذلك قد يسبب الإصابة.

تجنب القيادة ليلاً وتخطي الكحول ليوم واحد ويجب على السيدات توخي الحذر أثناء ركوب القطار اليوم وتأكد من شرب الكثير من الماء والحفاظ على رطوبتك وإذا تم وصف الأدوية لك، تأكد من تناول الأدوية والفيتامينات في الوقت المحدد.

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