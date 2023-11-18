محمد صلاح يسعى للثأر من سيراليون غدا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

يلتقي منتخب مصر مع سيراليون، مساء غد الأحد، على ملعب صامويل كانيون دو في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على جيبوتي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي مساء الخميس.

وسجل سداسية منتخب مصر محمد صلاح سوبر هاتريك 4 أهداف، إلى جانب مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

ويبحث محمد صلاح عن الثأر غدا، حيث واجه سيراليون في أول مباراة دولية له مع المنتخب، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، خارج الديار يوم 3 سبتمبر 2011.

وخسر منتخب مصر المواجهة بنتيجة 1-2، حيث سجل محمد النني بالخطأ في مرماه، ثم تعادل مروان محسن، قبل أن يحرز محمد بنجورا الهدف الثاني.

وخاض الفراعنة المباراة بالمنتخب الأولمبي الذي كان يقوده هاني رمزي في هذا التوقيت، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى حسن شحاتة مدرب الفراعنة.

ولم يتقابل صلاح منذ هذه المواجهة مع سيراليون سواء بشكل ودي أو رسمي.

ويحتل صلاح صدارة هدافي مصر في تصفيات كأس العالم على مر التاريخ برصيد 15 هدفا.