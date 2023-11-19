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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات.. صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي شمال إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسماع صوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل في بلدة شلومي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أخبر شهود عيان وسائل الإعلام العبرية أن العديد من الصواريخ انفجرت في مناطق مفتوحة بالقرب من المدينة.

ولكن لا توجد تقارير حتى الآن عن إصابات.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين خلال الحرب في قطاع غزة يوم السبت، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري إلى 58


ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الجنديان القتيلان هم روي بيبر، 28 سنة، وهو قائد فريق في وحدة ياهالوم التابعة لفيلق الهندسة القتالي، من تسور موشيه. والرقيب بنيامين مئير إيرلي، 21 عاما، من الكتيبة 101 لواء المظليين، من بيت شيمش.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من وحدة استطلاع لواء المظليين بجروح خطيرة في معركة في شمال غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع حصيلة قتلاه، وقال إن العدد ارتفع إلى 380 شخصا بين جنود و ضباط من قواتهم منذ 7 أكتوبر.

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