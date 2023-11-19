الجمعة السوداء أو الـ Black Friday: لماذا سميت بهذا الاسم؟

تُعرف الجمعة التي تلي عيد الشكر في الولايات المتحدة باسم الجمعة السوداء، وهي اليوم الأول من موسم التسوق في عيد الميلاد. في عام 2023، ستأتي الجمعة السوداء في 24 نوفمبر.

هناك عدة نظريات حول سبب تسمية الجمعة السوداء بهذا الاسم. أحد النظريات الأكثر شيوعًا هي أن هذا الاسم يعود إلى الفوضى التي حدثت في شوارع مدينة فيلادلفيا في القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت، كان يوم الجمعة التالي لعيد الشكر هو اليوم الذي بدأت فيه المتاجر في بيع السلع بأسعار مخفضة، مما أدى إلى طوابير طويلة من المتسوقين الذين كانوا يدفعون نقدًا.

نظرية أخرى هي أن الاسم يشير إلى حقيقة أن المتاجر كانت تسجل أرباحًا كبيرة في هذا اليوم. في الواقع، غالبًا ما يتم استخدام مصطلح "الجمعة السوداء" في الأعمال التجارية للإشارة إلى أي يوم يحقق فيه الربح ارتفاعًا كبيرًا.

نظرية ثالثة هي أن الاسم يشير إلى حقيقة أن المتاجر كانت تسجل خسائر مالية في الأيام السابقة لعيد الشكر، ولكن كانت تسجل أرباحًا في اليوم التالي.

أيًا كانت النظرية الصحيحة، فقد أصبح اسم الجمعة السوداء شائعًا في جميع أنحاء العالم، وأصبحت هذه المناسبة يومًا بارزًا في تقويم التسوق.

التأثير الاقتصادي للجمعة السوداء

تُعد الجمعة السوداء أحد أكثر أيام التسوق ازدحامًا في العالم، حيث تبلغ مبيعات التجزئة في هذا اليوم عادةً 10٪ من إجمالي مبيعات موسم عيد الميلاد. في عام 2022، بلغت مبيعات التجزئة في الجمعة السوداء في الولايات المتحدة 8.9 مليار دولار.

يُعزى التأثير الاقتصادي الكبير للجمعة السوداء إلى عدة عوامل، بما في ذلك:

• انخفاض أسعار السلع: تقدم المتاجر غالبًا خصومات كبيرة على السلع في يوم الجمعة الأسود، مما يجذب المتسوقين.

• زيادة الوعي: أصبحت الجمعة السوداء حدثًا وطنيًا في الولايات المتحدة، مما يساهم في زيادة الوعي بهذه المناسبة.

• الانتشار عبر الإنترنت: أصبح التسوق عبر الإنترنت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، مما ساهم في زيادة مبيعات التجزئة في الجمعة السوداء.

المخاطر المرتبطة بالجمعة السوداء

على الرغم من التأثير الاقتصادي الإيجابي للجمعة السوداء، إلا أن هناك أيضًا بعض المخاطر المرتبطة بهذه المناسبة، بما في ذلك:

• الازدحام: يمكن أن يكون يوم الجمعة الأسود مزدحمًا للغاية في المتاجر، مما قد يؤدي إلى حوادث أو حالات طوارئ.

• الشراء غير المدروس: قد يؤدي انخفاض الأسعار في يوم الجمعة الأسود إلى دفع المتسوقين إلى شراء سلع لا يحتاجون إليها بالفعل.

• الاحتيال: قد يستغل بعض المحتالين الجمعة السوداء لممارسة الاحتيال على المتسوقين.

من المهم أن يكون المتسوقون على دراية بهذه المخاطر قبل المشاركة في الجمعة السوداء.