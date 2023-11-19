حرجة| شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد خضوعه لـ8 عمليات

يبحث الجمهور بشكل مستمر عن تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

العامري فاروق

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف هشام العامري عضو مجلس إدارة الأهلي سابقًا، وشقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الحالي، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الذي تعرض لوعكة مفاجئة الأسبوع قبل الماضي، تسببت في دخوله العناية المركزة.

ونشر هشام، صورة له برفقة العامري فاروق، معلقا: "في عيد ميلادي، أدعو لأخويا العامري فاروق يرجعلي بالسلامة".

وعن تطورات الحالية الصحية للعامري فاروق، أوضح: "مازال في غيبوبة والحالة حرجة جداً".

مكان علاج العامري فاروق

يشار إلى أن العامري موجود في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في 6 أكتوبر، ويباشر طاقم طبي حالته على مدار الساعة أملا في التحسن.

وخضع العامري فاروق إلى 8 عمليات جراحية الأسبوع الماضي، بالتنسيق والمتابعة مع أحد الأطباء في أوروبا، لمتابعة حالته، في ظل صعوبة سفره إلى الخارج في الوقت الراهن.

ويحرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد في المستشفى بشكل يومي من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لنائب رئيس النادي.

الاهلي

صفقة الاهلي مع عمر كمال

على جانب أخر كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر أن مسئولى النادي وافقوا على انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبته بارتداء القميص الأحمر .

وأكد المصدر، أن الموافقة جاءت على انتقال اللاعب عقب تلقى رئيس النادى مكالمة من رئيس النادى الأهلى لطلب ضم اللاعب بصفة نهائية خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

وعلى إثر تلك المكالمة، عقد عدلى القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع مسئولى فيوتشر طلبوا خلالها ضم 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

ويأتى على رأس تلك قائمة اللاعبين التى يرغب مسئولو مودرن فيوتشر فى ضمهم كل من خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد الذى سبق ولعب للفريق لمدة موسمين ماضيين قبل العودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجارى.