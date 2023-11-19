وزيرة البيئة: يجب تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الجزء الوطني لبرنامج نوفي بدأ منذ قام رئيس الوزراء بتوجيه القرار بوضع الاستراتيجيات الخاصة به و تصميم المشروعات و الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للمواطن وتحسين معيشته، و إقامة التوازن بين التخفيف والتكيف.

تابعت وزير البيئة: على المستوى الدولي فخورين باستضافة مصر ل cop 27 و تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر لدعم الوظائف التقليدية، و تنمية الدول النامية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تعبئة ١٠٠ مليار دولار منه ٦٧% لمشروعات التخفيف، و ٢٤% للتكيف.

و تمنت وزيرة البيئة أن لا يتم وضع المواطن في الدول النامية في الاختيار بين التنمية او صرف الأموال لمواجهة تحديات المناخ، حيث ستقوم الشعوب النامية بدورها في تنفيذ الخطط و المشروعات، و على الدول المتقدمة أن تهتم بنقل الخبرات والتمويل.

جاء ذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.