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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعثة تجارية تضم 14 شركة لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية للسعودية في الصناعات الهندسية

المجلس التصديري للصناعات
المجلس التصديري للصناعات الهندسية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر 2023 بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن البعثة التجارية ستشهد مشاركة 14 شركة في هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية.

وأوضح المجلس التصديري، أنه من المقرر تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.

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من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول السوق السعودي بمنتجاتها عبر منحها الشهادات اللازمة، مشيرة أن المجلس يساعد الشركات الهندسية للحصول على شهادة ساسو "saso" وهى شهادة مطلوبة للتصدير للسوق السعودي.


وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وأضافت "حلمي"، أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية السعودية الأجهزة المنزلية تشغيل المعادن أدوات المائدة مكونات السيارات

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