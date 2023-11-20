يخدم ملايين المصريين.. قرار عاجل من البنك المركزي تجاه التطبيقات المالية

يعتزم البنك المركزي المصري إتاحة رخصة أمام شركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من ربط بطاقاتها المصدرة للعملاء على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي"، أسوة بالبطاقات البنكية، خلال العام المقبل، بحسب تصريحات لمسؤول حكومي.

البنك المركزي

الترخيص للانضمام إلى إنستاباي

أطلقت مصر شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق هاتف محمول يسمى "إنستاباي" بالحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن إمكانية الاستعلام عن الرصيد وسداد فواتير الخدمات وشحن الرصيد.

بحسب المسؤول فإنه بموجب الرخصة التي ستُطرح في 2024، سيجري دمج البطاقات المصدرة من شركات التكنولوجيا المالية في شبكة المدفوعات اللحظية، بحيث يُتاح لحملة هذه البطاقات إجراء المعاملات المالية على تطبيق "إنستاباي" أسوة بـ"البطاقات البنكية".

تصدر شركات التكنولوجيا المالية، وخاصة شركات المدفوعات الإلكترونية بطاقات مسبقة الدفع لعملائها، بالتعاون مع البنوك، لتقديم خدمات، سداد الفواتير، والتسوق، وسحب الأموال، وذلك دون الحاجة لفتح حساب بنكي.

والهدف من الرخصة التي "قد تُطرح مجانا"، وفقاً للمسؤول الحكومي، هو عدم تأثر شركات المدفوعات الإلكترونية في مصر سلبا جراء إتاحة تطبيق "إنستاباي" الحكومي، التابع للبنك المركزي، مؤخراً خدمة سداد الفواتير، وهي تمثل إحدى الخدمات الرئيسية لشركات المدفوعات من القطاع الخاص.

قفز عدد عملاء "إنستا باي" 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنة مع 3.8 مليون عميل في يونيو الماضي.

وأكدت شركتا مدفوعات إلكترونية مصرية، أن عمليات شركات القطاع الخاص في مصر ستتأثر سلباً الفترة المقبلة نتيجة دخول تطبيق "إنستاباي" خدمات سداد الفواتير وشحن الأرصدة للعملاء؛ ما جعل هذه الشركات "تنقل انزعاجها وتخوفها" لمسؤولي البنك المركزي، مطالبة بضم الشركات في "أسرع وقت" إلى التطبيق.

إنستاباي

تطوير حلول مالية مبتكرة

وفي هذا الصدد، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن القرار الذي يعتزم البنك المركزي المصري اتخاذه لإتاحة رخص لشركات التكنولوجيا المالية يعكس توجها استراتيجيا نحو دعم وتطوير القطاع المالي الرقمي في مصر.

وأوضح صبري ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إدخال البطاقات المصدرة من قبل هذه الشركات إلى شبكة المدفوعات اللحظية يمثل خطوة هامة تفتح الباب أمام تطوير حلول مالية مبتكرة وتقديم خدمات مالية متطورة للمستهلكين والشركات.

وتابع: من الجوانب الاقتصادية المهمة، سيساهم هذا القرار في زيادة الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير فرص جديدة للعملاء والشركات للقيام بالعمليات المالية والتجارية بشكل أكثر كفاءة، وكذلك سيشجع هذا الإجراء على تعزيز التنافسية في سوق الخدمات المالية وتحفيز الابتكار وتطوير الحلول الجديدة والأكثر تقدما في السوق.

وواصل: وبصورة أوسع، يمكن لهذه الخطوة أن تلعب دورًا في تعزيز النشاط الاقتصادي بمصر، حيث تعمل على تيسير العمليات المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الثقة في النظام المالي وتوفير خدمات مالية مبتكرة وآمنة.

وأكمل: بالإضافة الي ان سوق التكنولوجيا المالية المصرية، هناك عدة شركات تبرز بفضل أهميتها وقوتها في تقديم الحلول المالية المبتكرة والفعالة بعض هذه الشركات تشمل:

فاليو (Valu)*: تقدم حلول دفع و تحويلات مالية عبر تطبيقات الهواتف الذكية وتحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين والشركات.

فيبرا (Fawry): تُعتبر واحدة من أكبر الشركات المالية في مصر، تقدم خدمات دفع إلكتروني لمجموعة واسعة من الخدمات والفواتير، مما يجعلها شركة مرموقة في مجال التكنولوجيا المالية.

باي موبايل (Paymob): تُعتبر رائدة في مجال تقديم حلول الدفع الرقمي للشركات والمتاجر الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنطقة.

مدى (Meeza): تقدم خدمات دفع إلكتروني وحلول مالية متنوعة للأفراد والشركات في مصر.

وأكد صبري أن هذه الشركات لديها تأثير كبير في سوق التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تسهم في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية الحديثة والمرنة للمستهلكين والشركات على حد سواء.

المهندس كيرلس صبري

تيسير العمليات المالية والتحويلات

وأضاف: كما أن قوة هذه الشركات داخل السوق المصري تأتي من قدرتها على تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات المستهلكين والشركات في مصر، تعمل هذه الشركات على تيسير العمليات المالية والتحويلات بشكل سهل وآمن عبر التكنولوجيا الحديثة.

ولفت: تُعد شركات التكنولوجيا المالية هذه جزءًا أساسيًا من تحول البلاد نحو الاقتصاد الرقمي، إذ تسهم في زيادة الوعي المالي وتوفير خدمات مالية مبتكرة للفرد والشركات، كما تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير حلول مالية فعّالة وتحفيز استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي.

واختتم حديثه قائلا: بالإضافة إلى ذلك، تحظى هذه الشركات بثقة المستهلكين والشركات بفضل الخدمات الموثوقة والمبتكرة التي تقدمها، مما يجعلها أحد الدعائم الأساسية للتطور السريع والازدهار في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

وأجري البنك المركزي المصري منذ عدة أيام مفاوضات متقدمة مع البنوك المركزية في السعودية والإمارات والأردن لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام الهاتف المحمول عبر تطبيق "إنستاباي"، اعتباراً من العام المقبل، وللمرة الأولى.

ويتيح تطبيق "إنستاباي" حالياً لعملاء البنوك في مصر الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظيا فيما بينها، فضلا عن سداد الفواتير.

وقد لاقى التطبيق انتشارا واسعا، خاصة أن خدماته مجانية حتى نهاية العام الجاري.