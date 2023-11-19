مدبولي يتفقد أجنحة معرض Cairo ict ..ويستمع لشرح حول الميكنة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجنحة معرض Cairo حيث تفقد جناح وزارة المالية و البنك المركزي المصري وشهد فيلم تسجيلي عن نشاطات البنك المركزي .

كما تفقد جناح وزارة العدل وشرح المستشار عمر مروان وزير العدل ميكنة المحررات الرسمية في جميع المحاكم واكد ان هناك دراسة لاصدار محررات رسمية للمصرين بالخارج ميكنة عبر السفارات بالخارج

كما تفقد جناح وزارة الصحة واكد وزير الصحة انهم قاموا بانشاء مركزين لدعم واتخاذ القرار لمعرفة اسرة الرعاية ومتابعة المخازن وتوافر اكياس الدم ومتابعة المصابين النازحين من غزة

ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.



تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.



كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.



كما يشهد معرض Cairo ICT23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية، وشركة حياة الكويتية التى ستطلق أول استثماراتها فى مصر بمجال الأقمار الصناعية.