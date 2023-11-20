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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يزور جامعة سوهاج ويشيد بـ"نور البصيرة"

صدى البلد

استقبل مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد صوينع مدير المركز.

والدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز، وقد مثل الوفد كلا من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، وأحمد الطحان رئيس مجلس جمعية جسر الأمل للتنمية وحقوق ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة يعد من المراكز الحيوية الهامة بالجامعة التى تم تخصيصها لخدمة الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، باعتبارهم جزءََا لا يتجزأ من المجتمع الجامعي.

ولذلك تحرص إدارة الجامعة على تمكين هؤلاء الطلاب ودعمهم ومساندتهم، وذلك تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وتقديم خدمات تعليمية متميزة ومناسبة لتسهيل العملية الدراسية، إلى جانب دمجهم مع سائر فئات المجتمع لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن المركز يسعي لتوفير الإمكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الإعاقة بالأنشطة الطلابية التى تنفذها الجامعة، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية هادفة تهتم ببناء الاتجاهات الإيجابية لتلك الفئة.

وأكد على أن الجامعة تولي اهتمام كبير بطلابها ذوي الإعاقة تماشياََ مع سياسة الدولة فى رعايتهم ودعمهم واعطائهم كافة حقوقهم مساواة مع أقرانهم من الأسوياء، حيث يتم اعفائهم من المصاريف الدراسية والتى تشمل الكتب والإقامة والتغذية بالمدن الجامعية.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أنه خلال الزيارة تم افتتاح المعرض الفني الذى نظمه المركز للطلاب الصم، مشيراً إلى أن المعرض تضمن العديد من اللوحات الفنية وأعمال النحت والنسيج التى حازت على إعجاب جميع الحضور لتميزها بالرقي والبساطة.

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وذكر الدكتور عماد الصوينع، أن الوفد تفقد أيضاً الوفد قاعات المركز التى يتم فيها تدريب الطلاب المكفوفين على كيفية أداء الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بدون مرافق.

ولفت إلى أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات التعليمية الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، مثل طباعة الكتب بطريقة برايل، تسجيل المناهج، وتقديم دورات تدريبية وكورسات عن لغة الإشارة، وورش عمل عن لغة الإشارة الطبية التى تؤهل الأطباء للتعامل مع الأشخاص الصم.

وذلك بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية التى ينظمها المركز مثل الرحلات الداخلية والخارجية، المعارض الفنية، المسابقات الدينية والثقافية.

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