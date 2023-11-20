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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأعمال الصيانة.. قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان

قطع مياه - ارشيفية
قطع مياه - ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان ، أنه نظراً لإجراء أعمال إحلال وتجديد عداية مياه الشرب بمنطقة كوبري الإسعاف سيتم قطع مياه الشرب عن عدة مناطق.

وحددت الشركة، أن المناطق التي سيتم قطع مياه الشرب عنها هي: منطقة شرق مصرف السيل بداية من منطقة الجوزيرة وحتى مدخل منطقة خور عواضة.

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

محافظ أسوان يتابع فعاليات البرنامج التدريبى وعي لإعداد وتأهيل 50 قيادة محلية

مياه الشرب 

وذلك من الساعة 4 مساء اليوم الاثنين الموافق 20 / 11 / 2023 وحتى الساعة 4 صباح اليوم التالي الثلاثاء 21 / 11 / 2023.

ولذا تهيب الشركة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه بالتناوب.

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