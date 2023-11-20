لأعمال الصيانة.. قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان ، أنه نظراً لإجراء أعمال إحلال وتجديد عداية مياه الشرب بمنطقة كوبري الإسعاف سيتم قطع مياه الشرب عن عدة مناطق.

وحددت الشركة، أن المناطق التي سيتم قطع مياه الشرب عنها هي: منطقة شرق مصرف السيل بداية من منطقة الجوزيرة وحتى مدخل منطقة خور عواضة.

مياه الشرب

وذلك من الساعة 4 مساء اليوم الاثنين الموافق 20 / 11 / 2023 وحتى الساعة 4 صباح اليوم التالي الثلاثاء 21 / 11 / 2023.

ولذا تهيب الشركة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه بالتناوب.