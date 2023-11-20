عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد المجزر العمومى بالشلال 

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير وتجديد المجزر العمومى بالشلال ، وتحويله لمجز نصف آلى ، وذلك بمرافقة الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطري ، علاوة على مسئولي الجهاز المركزى للتعمير وهما المهندس إبراهيم عبد السميع والمهندس مؤمن عباس ، وكذا المهندس شريف حمودة رئيس الشركة المنفذة لمشروع التطوير

وأكدت نائبة المحافظ على أهمية إنهاء التصميمات للإسراع بتطوير المجزر الآلي مع تركيب المعدات والتجهيزات الحديثة بعنبر 1 ، ثم عنبر 2 من خلال الشركة المنفذة لتحقيق أعلى معايير الجودة في ذبح رؤوس الماشية ، فضلاً عن تلافى أي ملاحظات في عمليات الذبح والحد من تلوث البيئة والأمراض المعدية ، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطن الأسوانى.

افتتاح ورشة عمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة بمحافظة أسوان

احتفالاً بأعياد الطفولة..حوار أبوي بين محافظ أسوان وتلاميذ ابتدائي للمدرسة اليابانية بالعقاد

مجزر

كما طالبت غادة أبو زيد بمراجعة المخطط العام و التصميمات للمشروع تمهيداً لعرضها على محافظ أسوان لإقراره بشكل نهائي ، والبدء الفوري في أعمال التنفيذ خلال الفترة القادمة. 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

تنظيم جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع سنابل سونو أسوان

نائب محافظ أسوان توجه بالإسراع في معدلات إنهاء مشروع الإسكان "حي اللوتس"

جهود 

مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.

وأوضحت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة بأن المنتدى سيحضره أيضاً داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمى لليونسكو ، كما سيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الإبتكار والإبداع على الوجه الأكمل. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

موضوعات متعلقة

افتتاح ورشة عمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة بمحافظة أسوان

ترشيحاتنا

منتظرين رد حماس.. الاحتلال الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى

مكانها وطريقة اختطافها.. أول تعليق من مالك السفينة المحتجزة لدي الحوثيين

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر .. بهذا السعر

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

لن تصدق.. 3 فوائد ل التلبينة

فيديو

تفاصيل استقبال وزير الصحة أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ