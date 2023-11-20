نائب محافظ أسوان تتفقد المجزر العمومى بالشلال 

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير وتجديد المجزر العمومى بالشلال ، وتحويله لمجز نصف آلى ، وذلك بمرافقة الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطري ، علاوة على مسئولي الجهاز المركزى للتعمير وهما المهندس إبراهيم عبد السميع والمهندس مؤمن عباس ، وكذا المهندس شريف حمودة رئيس الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

وأكدت نائبة المحافظ على أهمية إنهاء التصميمات للإسراع بتطوير المجزر الآلي مع تركيب المعدات والتجهيزات الحديثة بعنبر 1 ، ثم عنبر 2 من خلال الشركة المنفذة لتحقيق أعلى معايير الجودة في ذبح رؤوس الماشية ، فضلاً عن تلافى أي ملاحظات في عمليات الذبح والحد من تلوث البيئة والأمراض المعدية ، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطن الأسوانى.

مجزر

كما طالبت غادة أبو زيد بمراجعة المخطط العام و التصميمات للمشروع تمهيداً لعرضها على محافظ أسوان لإقراره بشكل نهائي ، والبدء الفوري في أعمال التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

جهود

مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.

وأوضحت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة بأن المنتدى سيحضره أيضاً داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمى لليونسكو ، كما سيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الإبتكار والإبداع على الوجه الأكمل.