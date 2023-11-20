ترقق الشعر كلمة السر وراء الصلع والتساقط.. إليك الأسباب والعلاج

يحدث ترقق الشعر بشكل كبير مع التقدم في العمر ولكن في السنوات الأخيرة بدا ينتشر بين الأجيال الجديدة وهو المتسبب في الصلع وتساقط الشعر.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا يمكن أن يحدث ترقق الشعر أو تساقطه بسبب العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الظروف التي يمكن السيطرة عليها والتي لا يمكن السيطرة عليها.

ووفقًا لإحصائيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (المملكة المتحدة)، فإن حوالي 50% من النساء فوق سن 65 عامًا يعانين من تساقط الشعر أو ترققه، ويتأثر ثلثا الرجال بذلك.



على الرغم من أنها مشكلة شائعة ،ولا داعي للقلق عادةً ،إلا أن تساقط الشعر يمكن أن يكون عملية صعبة ومزعجة عاطفيًا، مما يؤثر على ثقتنا وهويتنا.

روب سميث، مدير أوليقدم عالم العناية بالشعر ، دايسون، تفصيلاً لأسباب تساقط الشعر والطرق الفعالة لمكافحته.

نمو الشعر

المراحل الأربع لدورة نمو الشعر:

مرحلة التنامي والتي تستمر من سنتين إلى ثماني سنوات وهذه المرحلة الأولى من الدورة هي حيث ينمو الشعر بنشاط.

تضيف الخلايا الموجودة في جذر الشعر إلى الجذع و في أي وقت، يكون 80-90% من شعر الرأس في مرحلة النمو.

مرحلة التراجع عادةً ما تستمر من أربعة إلى ستة أسابيع، ومرحلة التراجع هي مرحلة قصيرة تحدث في نهاية مرحلة التراجع وتنفصل خصلة الشعر عن مصدر الدم وفي بعض الأحيان يمكن إلا ينمو الشعر لمدة شهرين او ثلاثة أشهر