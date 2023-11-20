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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تنظم ندوه توعوية لتعزيز مشاركة الشباب في العمل العام

صدى البلد

شهد اليوم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة في العمل العام لشباب الجامعات، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني إن مبادرة "حياة كريمة" حققت انجازات غير مسبوقة فى الريف المصرى منذ أن اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتنمية وتطوير المجتمع المصري.

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وأكد حرص الجامعة علي مشاركة طلابها في خدمة المجتمع ومد يد العون للاخرين وغرس روح الانتماء وحب الوطن لديهم، وذلك من خلال حثهم علي العمل التطوعي، وزيادة وعيهم الثقافى وتوعيتهم بالمشروعات القومية ومحاربة الأفكار السلبية.

وثمن "النعماني" التعاون المشترك بين الجامعة، ومؤسسة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والفكرى لطلاب الجامعة، من خلال تنفيذ الندوات والحلقات النقاشية لتنمية وعيهم بدور المبادرة في ضمان الحياة الكريمة للمجتمع المصري.

ووجه العقيد محمد كمال شكره وتقديره للدكتور حسان النعماني علي التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسه حياة كريمة، مؤكداً أن جامعة سوهاج هي الداعم الأول والأساسي والشريك في كل الإنجازات ونجاح ماتقوم بتنفيذه مؤسسة حياة كريمة داخل المحافظة.

وأشار إلى انه يتم تنظيم تلك الندوة للعام الثاني علي التوالي علي آرض جامعة سوهاج، وذلك بهدف تنمية وعى طلاب الجامعة بحجم الانجازات والجهود التنموية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، واشراكهم فى العمل الذى تقوم به المبادرة.

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جامعة سوهاج

وأوضح كلاً من محمود نجاح ابو سديرة، ونسرين عبد الرازق منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة أن الندوة اشتملت على جانب تعريفي بجميع الأنشطة التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج والمشروعات التي تم تطبيقها على أرض الواقع.

كما تضمنت الندوة جانب توعوي بأهمية العمل التطوعي والمجالات المتاح المشاركة بها فى المبادرة مع توزيع استمارة على الطلاب الراغبين للانضمام فى العمل التطوعى بالمؤسسة لتسجيل بياناتهم.

حضر فعاليات الندوة الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من منسقي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من العمداء والوكلاء واعضاء هيئة التدريس ولفيف من متطوعي المبادرة بالكليات المختلفة.

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