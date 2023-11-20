شاهد .. إخماد نيران حريق محول كهرباء ملاهي اطفال منطقة العجيزي بطنطا ..صور

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم في إخماد نيران حريق محول كهرباء الخاص بالألعاب داخل ملاهى أطفال بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع حريق هائل بمحول كهرباء حديقة ملاهي الاطفال بمنطقة العجيزي بنطاق دائرة قسم أول طنطا .

كما انتقلت القيادات التنفيذية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للتأمين حياة المواطنين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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