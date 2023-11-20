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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. إخماد نيران حريق محول كهرباء ملاهي اطفال منطقة العجيزي بطنطا ..صور

محول كهرباء اطفال
محول كهرباء اطفال ملاهي طنطا

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم في إخماد نيران حريق محول كهرباء الخاص بالألعاب داخل ملاهى أطفال بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية .

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محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية لرصف طريق ومحور طنطا السنطة زفتي

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع حريق هائل بمحول كهرباء حديقة ملاهي الاطفال بمنطقة العجيزي بنطاق دائرة قسم أول طنطا .

محافظ الغربية يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع

كما انتقلت القيادات التنفيذية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للتأمين حياة المواطنين .

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النيل للإعلام ينظم ندوة عن تأثير المشاركة على المجتمع بـ حقوق طنطا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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IMG-20231120-WA0068
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IMG-20231120-WA0067
إخماد نيران حريق اجهزة الامن أحد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الأرواح أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب ل الدفع بقوات الحماية المدنية الحماية المدنية القيادات التنفيذية اندلاع حريق هائل بمحافظة الغربية

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