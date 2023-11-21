نصائح ذهبية لحماية الأطفال من دور السخونية المنتشر في الحضانات والمدارس

في ظل التقلبات الجوية الحالية يتعرض الأطفال وخاصة طلاب المدارس لأدوار البرد حيث الحرارة العالية منتشرة بشكل كبير في المدارس والحضانات ،يصاب الطفل بحرارة واحتقان في الحلق، ومن الممكن التهاب بدون صديد في اللوزتين،مع انسداد في الأنف وكحة شديدة متكررة وفي بعض الأحيان تكون كحة، حنجرية... ، لأن هذا الدور يستمر ما يقرب من ١٠ ايام واستجابته للأدوية بطيئة.

وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة غادة شوشة أستاذ واستشاري طب الأطفال وأمراض حساسية و مناعة و روماتيزم الأطفال، كلية طب جامعة عين شمس عبر صفحتها الشخصية فيسبوك،عدة نصائح وتجنب وعدم تناول الأطعمة والأغذية التي تضعف جهاز مناعة الأطفال.



وحذرت بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وتجنب الإفراط في تناول سكريات والإفراط فيها، وعدم تناول الحلوي الملونة،الحرص على شرب الماء بكميات مناسبة والحرص على تناول الخضروات والفاكهة.



وضرورة تناول الفيتامينات والأدوية التي تحسن المناعة و تأخذ تحت إشراف طبي.

الحرص على تناول عسل النحل ،وزيارة الطبيب مع ظهور الحرارة المرتفعة مع تجنب نزول الاولاد المدرسة وهم تعبانين .