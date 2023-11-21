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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيموتوا ويشوفوني واقع.. إمام عاشور برسالة غامضة رفقة محمود كهربا

صدى البلد

شارك أمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عاشور رفقة محمود كهربا من مران الأهلي، ووجه رسالة غامضة بأغنية ويجز “هيموتوا يشوفوني واقع”. 

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قرر استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم  طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات  لعدم استكمالهم الحصة  التدريبية التي  أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

 

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