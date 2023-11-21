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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية فارس

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية للمتابعة الدورية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة). 

صرح بذلك المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة مؤكداً قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد عدد 26 من المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة. 

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حياة كريمة 

 

ولفت إلى أن الجولة كانت بمرافقة المهندس سمير رسلان مسئول تشغيل المجمعات الخدمية ، وطه حسين نائب رئيس المدينه لشئون القرى ، بالإضافة إلى منسق حياه كريمه بالمركز وعدد من مسئولى الجهات التنفيذية. 

وخلال الجولة التفقدية أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم الإنتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبى لها وتضم مشروعات لإنشاء مدارس ومكتب بريد ووحدة طب أسرة ، بجانب مشروعات تبطين ترع ، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب. 

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم أيضاً تفقد عدد 12 مشروع تراوحت نسب التنفيذ بها ما بين (90 إلى 98% ) وتضم مشروعات إنشاء مجمعات خدمية وزراعية ، ومحطة للمعالجة ، ولوحة توزيع الكهرباء ، وأيضاً إنشاء عدد من العمارات والوحدات السكنية.

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 جهود 

 

وأثناء الجولة شدد المهندس ناجح مصطفى على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

 

 

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