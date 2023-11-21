أخبار السيارات| مواصفات جيلي جيومتري سي 2024 الجديدة.. وأسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة جيلي المتخصصة في صناعة السيارات عن إصدارها الجديد جيلي جيومتري سي موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي جيلي جيومتري سي إلي فئة السيارات الكروس أوفر ، وتظهر بصميم مميز وأنيق .

مازالت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 تشهد ارتفاعات في سوق السيارات ، وذلك بسبب العوامل التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وفي حالة تواجد الإصدارات الجديدة يتم بيعها بسعر إضافي عن سعرها الأصلي " أوفر برايس " ، ومن ضمن هذه السيارات جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 ، وتنتمي بوردينج الي فئة السيارات النقل .

زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مازالت مستمرة في جميع أسواق العالم ، وتلك الارتفاعات في الأسعار تعود الي عدم استقرار سعر الدولار عالميا، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومن أبرزها الرقائق الإلكترونية التي تدخل في الصناعة .

أطلقت شركة سوبارو اليابانية سياراتها الجديدة سوبارو كروس تريك ، وتنتمي كروس تريك اليابانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

تشبه سيارة سانج يونج توريس الجديدة التي تم طرحها في مصر من قبل وكيل سيارات سانج يونج السيارات الجيب ، وتظهر في السوق المحلي المصري بشبك أمامي كبير، بالإضافة الي احتوائها علي لمسات من الكروم ، وتنتمي سانج يونج توريس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .