عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مواصفات جيلي جيومتري سي 2024 الجديدة.. وأسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:


كشفت شركة جيلي المتخصصة في صناعة السيارات عن إصدارها الجديد جيلي جيومتري سي موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي جيلي جيومتري سي إلي فئة السيارات الكروس أوفر ، وتظهر بصميم مميز وأنيق .

مازالت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 تشهد ارتفاعات في سوق السيارات ، وذلك بسبب العوامل التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وفي حالة تواجد الإصدارات الجديدة يتم بيعها بسعر إضافي عن سعرها الأصلي " أوفر برايس " ، ومن ضمن هذه السيارات جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 ، وتنتمي بوردينج الي فئة السيارات النقل .

زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مازالت مستمرة في جميع أسواق العالم ، وتلك الارتفاعات في الأسعار تعود الي عدم استقرار سعر الدولار عالميا، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومن أبرزها الرقائق الإلكترونية التي تدخل في الصناعة .

أطلقت شركة سوبارو اليابانية سياراتها الجديدة سوبارو كروس تريك ، وتنتمي كروس تريك اليابانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

تشبه سيارة  سانج يونج توريس الجديدة التي تم طرحها في مصر من قبل وكيل سيارات سانج يونج السيارات الجيب ، وتظهر في السوق المحلي المصري بشبك أمامي كبير، بالإضافة الي احتوائها علي لمسات من الكروم ، وتنتمي سانج يونج توريس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

جيلي جيومتري جيلي جيومتري سي جيلي جيومتري سي 2024 سعر JMC سعر JMC النقل ميكروباص فوتون C2 سوبارو كروس تريك أسعار ومواصفات سانج يونج توريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تهدد إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| تعرف على سعر سوزوكي ديزاير "أعلى فئة أوتوماتيك" وهيونداي النترا HD "كسر زيرو".. جيلي جيومتري C الكهربائية بهذه القيمة في مصر

أخبار السيارات.. إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار.. مواصفات وسعر كيا اكسيد 2024 الهاتشباك

أخبار السيارات | 5 أنواع هاتشباك تبدأ من 365 ألف جنيه..اركب BYD F3 "كسر زيرو" وسوزوكي SX4 موديل 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر

أخبار السيارات| حافظ على بطارية سياراتك في فصل الشتاء .. تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

أخبار السيارات|مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور.. خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

أخبار السيارات| مقارنة بين جاك S2 و شيرى تيجو 3 موديل 2024.. أسعار شينراي X30 الفان 2023 الجديدة

أخبار السيارات| نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة العربية ... مقارنة بين دى إس DS4 وميني ميني كوبر S موديل 2023

أخبار السيارات| اركب سيارة أوتوماتيك بـ 135 ألف جنيه.. أسعار ميتسوبيشي ونيسان سنترا ومرسيدس C180 كسر زيرو

ترشيحاتنا

استعدادا لميدياما.. الأهلي يخوض ودية مع ناشئيه بالتتش

السيسي: المشاهد القاسية تجاه الفلسطينيين كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني

الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بدءا من الخميس المقبل.. تفاصيل

مفاجأة.. إيمي سمير غانم تعود للدراما في رمضان 2024

مصر تحذر من سيناريوهات تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.. ومدبولي: الرد سيكون حاسمًا

تعويض علا غانم.. قرار عاجل ضد طليق الفنانة في اتهامه بالسب والقذف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ