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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميكروباص فوتون C2 يباع بسعر جديد بمصر

سعر ميكروباص فوتون
سعر ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 الجديد

زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مازالت مستمرة في جميع أسواق العالم ، وتلك الارتفاعات في الأسعار تعود الي عدم استقرار سعر الدولار عالميا، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومن أبرزها الرقائق الإلكترونية التي تدخل في الصناعة .

سعر ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 الجديد

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بناء علي ذلك ارتفعت جميع فئات السيارات ومن ضمنها الميكروباصات حيث ارتفعت سعر ميكروباص فوتون C2 الجديد موديل 2024 .

سعر ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 الجديد

- محرك ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 :

قوة ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 تصل الي 95 حصان، ويستمد ميكروباص فوتون س 2 قوته من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ويحتاج الي 10.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وينتج عزم دوران يصل الي 193 نيوتن/متر، ويحتوي علي خزان وقود سعه 65 لتر .

- أبعاد ميكروباص فوتون C2 الجديد موديل 2024 :

سعر ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 الجديد

يأتي ميكروباص فوتون C2 الجديد موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4840 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 2240 مم، ويصل طول قاعدة عجلاته الي 2570 مم .

- سعر ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 الجديد :

مقصورة ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 الجديد

يتوافر ميكروباص فوتون س 2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 764 ألف جنيه، بدلا من 734 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 30 ألف جنيه ، ويتواجد داخل السوق المصري بفئة واحدة .

الرقائق الإلكترونية السيارات الجديدة موديل 2024 جميع أسواق العالم جميع فئات السيارات محرك ميكروباص فوتون فوتون س 2 موديل 2024 أبعاد ميكروباص فوتون C2 فوتون C2 الجديد موديل 2024 أسعار ميكروباص فوتون س 2 فوتون س 2 موديل 2024 الجديدة

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