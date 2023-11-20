سبورتاج في الصدارة.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً في مصر

احتلت السيارة كيا سبورتاج صدارة مبيعات سيارات الـ SUV الرياضية، بحسب تقارير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر عن أكثر السيارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، مبيعاً في مصر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية واحدث الاسعار الرسمية.

أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً

1 - كيا سبورتاج

وصل إجمالي مبيعات كيا سبورتاج إلى 2920 سيارة، وتستخدم السيارة محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1600 سي سي، يضخ 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر، و ، ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، شاشة تتوسط قمرة القياة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء اوتوماتيك.

وتضم السيارة تجهيزات تتضمن، حساسات ركن، كاميرا للتحكم، جنوط رياضية، انظمة المكابح عالية الاداء، مع تجهيزات تتضمن رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، وبصمة الدخول مع زر الشتغيل والايقاف الخاص بالمحرك، فتحة سقف بانوراما.

اسعار كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى LX كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,519,900 جنيه.

الفئة الثانية EX كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,639,900 جنيه.

الفئة الثالثة Highline كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,789,900 جنيه.

الفئة الرابعة Topline كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,919,900 جنيه.

الفئة Special Edition كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,969,900 جنيه.

الفئة الخامسة GT كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,999,900 جنيه.

أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً

2 - شيري تيجو 3

جاءت شيري تيجو 3 في المرتبة الثانية بعدد 2715 سيارة، وتضم السيارة محرك 4 سلندر، 1600 CC، قادر على انتاج 125 حصان، بالاضافة إلى 160 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات بتقنية الجر الامامي طراز CVT، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي على تجهيزات تتضمن 2 من الوسائد الهوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مع زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل مركزي للابواب، ومستشعرات ركن خلفية، وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف، وجنوط 17 بوصة.

اسعار السيارة شيري تيجو 3 الرسمية في مصر موديل 2024

تقدم السيارة شيري تيجو 3 بسعر رسمي يبلغ 720 الف جنيه.

أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً

3 - هيونداي توسان

قدر حجم مبيعات السيارة هيونداي توسان نحو 2597 سيارة، وتعتمد السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 7 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو"، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 265 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تستغرق 9 ثواني فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كم.

اسعار هيونداي توسان الرسمية موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الاولى SHADOW بسعر مليون و40 ألف جنيه.

الفئة الثانية BLAZE بسعر مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثالثة REDLINE بسعر مليون و155 ألف جنيه.

الفئة الرابعة NIGHT بسعر مليون و265 ألف جنيه.

الفئة الخامسة MD-NIGHT EDITION بسعر مليون و275 ألف جنيه.

الفئة السادسة BLACK DIAMOND بسعر مليون و355 ألف جنيه.

الفئة السابعة COLLECTOR EDITION بسعر مليون و365 ألف جنيه.

أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً

4 - شيري تيجو 7

رابعا جاءت السيارة شيري تيجو 7 بعدد 2379 سيارة، وتحتوي السيارة على محرك 1500 CC تيربو بقوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيي 6 غيار، بتقنية الدفع الامامي، واستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

وتضم السيارة وسائد هوائية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على خوض المرتفعات HAC، نظام التحكم في خوض المنحدرات DBC، برنامج التوازن الالكتروني ESP، برنامج دعم الفرامل BAS، مرايات كهربائية جانبي "طي"، مكيف هواء، شاشة عرض الوسائط المتعددة، فتحة سقف كهربائية، مقود حركة متعدد الوظائف.

اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى BASELINE أوتوماتيك شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE أوتوماتيك شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 835 ألف جنيه.

أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً

5 - سكودا كودياك

ووصلت مبيعات سكودا كودياك إلى 2051 سيارة، و تستطيع السيارة سكودا كودياك 2023 أن تنطلق من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية قدرها 9.9 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 199 كيلومتر في الساعة.

حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، ، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية سداسية النقلات.

اسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها 1,925,000 جنيه.

الفئة الثانية سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها 2,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها 2,050,000 جنيه.

الفئة الرابعة سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها 2,150,000 جنيه.