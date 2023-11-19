5 سيارات هاتشباك زيرو تبدأ من 365 ألف جنيه | صور

يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة، بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو بحسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، الذي يتنوع بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والكروس أوفر، وأيضا فئة الهاتشباك الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري.

سيارات هاتشباك

1 - سوزوكي اسبريسو

تأتي سوزوكي اسبريسو بمحرك 1000 CC، ينتج 90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى 67 حصانا، متصل بناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتكون من 5 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تستطيع السيارة الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 14.3 ثانية، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتضم 2 وسائد هوائية أمامية، ومكيف هواء، وزجاج أمامي كهربائي التحكم، حساسات ركن خلفية، قفل مركزي للأبواب، مع جنوط 14 بوصة، وأبعاد خارجية تصل لـ 3565 مم للطول الكلي، و1520 مم للعرض، وبارتفاع 1564 مم.

أسعار السيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بسعر رسمي يبلغ 364,900 جنيه.

سيارات هاتشباك

2 - اوبل كورسا

تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، مصابيح LED، حساسات ركن خلفية، كاميرا، جنوط رياضية 17 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، مرايات كهربائية جانبية، نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات.

وتستمد قوتها من محرك 1200 سي سي ثلاثي الأسطوانات، بقوة 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، بالإضافة إلى وجود فرامل ABS و EBD، ووسائد حماية.

أسعار اوبل كورسا موديل 2024

الفئة الأولى اوبل كورسا 2024 بسعر مليون و49.990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل كورسا 2024 بسعر مليون و99 ألف و990 جنيه.

سيارات هاتشباك

3 - سوزوكي بالينو

زودت سوزوكي بالينو موديل 2023 بمحرك سعة 1400 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، حيث يتمكن من إنتاج 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مما يمنحها القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

وتحتوي السيارة على شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف وتدعم خصائص التحكم الصوتي، بالإضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية جانبية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

اسعار السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

يبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو 799.900 جنيه.

سيارات هاتشباك

4 - ستروين C3

زودت ستروين C3 موديل 2024 بمحرك 1200 سي سي، قادر على انتاج 110 حصان، و205 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

وتضم شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، مرايات جانبية كهربائية، مصابيح أمامية LED، مثبت ومحدد سرعة، مكيف هواء، زجاج أمامي وخلفي كهربائي، قفل مركزي، جنوط رياضية 15 بوصة وأخرى 16 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتحتوي أيضا على زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام المساعدة عند المرتفعات، وسائد هوائية للحماية، و حساسات ركن خلفية، كاميرا.

أسعار سيتروين C3 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر 929 ألف جنيه بدلًا من 839 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و59 ألف جنيه بدلاً من 954 ألف جنيه.

سيارات هاتشباك

5 - فيات تيبو

تحتاج السيارة فيات تيبو مدة زمنية قدرها 11.2 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي "4 سلندر"، قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن/متر، بالإضافة إلى علبة تروس اوتوماتيكية الأداء.

وتضم السيارة نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى تصميم الهاتشباك إلى جانب فئة السيدان أيضا.

أسعار فيات تيبو موديل 2023 "هاتشباك"

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بين 910,000 جنيه و 975,000 جنيه.