أحدث 5 سيارات "زيرو" في مصر .. تبدأ من 679 ألف جنيه

استقبل السوق المصري عدد كبير من السيارات جديدة الظهور خلال هذا العام، إلى جانب بعض الاصدارات القادمة بعد فترة من الابتعاد، وتنوعت هذه الزيادة بين الكروس اوفر الصغيرة جاك S2 والتي تعد هي ارخص اصدارات العلامة التجارية بالسوق المصري، إلى جانب تقديم النسخة بيجو 2008 في ثوبها الجديد "فيس ليفت".

كما طرحت ايضا النسخة الصينية شانجان يوني تي 2024 والتي تنتمي للفئة الرياضية، بالاضافة إلى السيارة GAC امباو والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، والتي تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات، إلى جانب النسخة الرياضية جيتور داشينج موديل 2024.



وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث 5 سيارات "زيرو" في مصر.

احدث 5 سيارات "زيرو" في مصر

1 – جاك S2

تحتوي السيارة على سنتر لوك للابواب، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت كنترول، انذار مانع للسرقة، مرايات كهربائية جانبية، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، جنوط رياضية، مصابيح ضباب، نظام صوتي ترفيهي، و مكيف هواء، عجلة قيادة باور.

وتضم نظام الثبات الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية للحماية، مكابح ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.

يتمكن محرك السيارة من انتاج 113 حصان، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/س، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.8 ثانية.

سعر السيارة جاك S2 موديل 2024

تقدم السيارة جاك S2 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 679,900 جنيه.

احدث 5 سيارات "زيرو" في مصر

2 – بيجو 2008 "فيس ليفت"

تصل السيارة من سرعة 100 إلى النقطة 0 خلال فترة زمنية تستغرق 9.3 ثانية، بفضل تمتعها بمحرك 1200 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يمكنه انتاج 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

وتضم السيارة عدد من التجهيزات يتضمن، حساسات ركن خلفية وامامية،

كاميرا، زجاج كهربائي، سنتر لوك، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، نظام ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس، وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

وتضم السيارة برناج الثبات الالكتروني ESP، ونظام دعم الفرامل EBA، بلوتوث، عجلة قيادة مالتي فانكشن، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات ديجيتال، نظام تنبية النقطة العمياء، فرامل يد الكترونيه، جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك.

سعر السيارة بيجو 2008 "فيس ليفت" موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,399,990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,499,990 جنيه.

احدث 5 سيارات "زيرو" في مصر

3 – شانجان يوني تي

تعتمد شانجان UNI-T محرك سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدها 177 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات "ديول كلتش ويت"، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن متر.

وتأتي السيارة بتجهيزات متعددة منها تقنية الحفاظ على المسار، والتحذير من التصادم الامامي، وفرامل الخطر، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح، و كاميرا 360 درجة، حساسات حركة، نظام الوسائد الهوائية الخاص بالحماية يصل لـ 6 AIRBAGS.

وتقدم السيارة بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.3 بوصة ذات متصلة وبمظهر عصري، ومقود حركة متعدد الوظائف يدعم الكثير من أوامر التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، ومثبت سرعة، و شاحن لاسلكي، ومكيف هواء ثنائي المناطق.

سعر السيارة شانجان يوني تي موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,125,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,200,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,290,000 جنيه.

احدث 5 سيارات "زيرو" في مصر

4 – السيارة GAC امباو

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 170 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات طراز DCT مزدوج القابض، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7 ثواني.

وتحتوي السيارة GAC إمباو 2024 عدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل مركزي، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى خاصية مانع السرقة، وفرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا، وحساسات ركن.

سعر السيارة GAC امباو موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 960,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,070,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,140,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,170,000 جنيه.

احدث 5 سيارات "زيرو" في مصر

5 - جيتور داشينج

تأتي السيارة جيتور داشينج بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 156 حصان، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات ثنائي القابض أوتوماتيك من 6 نقلات.

وتضم شاشة تعمل باللمس 12.8 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB، وبلوتوث، وكرسي للسائق بتقنية التحكم الكهربائي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن خلفية، ومكيف للهواء.

كما تحتوي على منظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومثبت سرعة، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومانع الانغلاق ABS، ومساعد الفرامل BA، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، وخاصية التحكم الاكتروني في الثبات ESC، و كاميرا 360 درجة، مع نظام مراقبة النقاط العمياء وتحذير التصادم الخلفي.

سعر السيارة جيتور داشينج موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,029,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,109,000 جنيه.