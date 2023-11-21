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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

سعر سوبارو كروس تريك
سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

أطلقت شركة سوبارو اليابانية سياراتها الجديدة سوبارو كروس تريك ، وتنتمي كروس تريك اليابانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

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بالإضافة الي أن سيارة سوبارو كروس تريك الجديدة تظهر في السوق المصري بمواصفات وتصميم جديد ، يختلف تماما عن سابقتها سوبارو XV  .

- محرك سوبارو كروس تريك الـ SUV :

سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

تحصل سيارة سوبارو كروس تريك علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ينتج قوة 156 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر ، وتعمل كروس تريك بنام الدفع الرباعي للعجلات ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة تصل الي 10.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 198 كم/ساعة .

- محرك سوبارو XV :

سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

كانت تقدم سيارة سوبارو XV في مصر بمحرك 4 سلندر سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 114 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CTV.

- سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة :

سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

ستبدأ أسعار سيارة سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة في مصر من 2 مليون و 100 ألف جنيه .

 

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