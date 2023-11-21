أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

أطلقت شركة سوبارو اليابانية سياراتها الجديدة سوبارو كروس تريك ، وتنتمي كروس تريك اليابانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

بالإضافة الي أن سيارة سوبارو كروس تريك الجديدة تظهر في السوق المصري بمواصفات وتصميم جديد ، يختلف تماما عن سابقتها سوبارو XV .

- محرك سوبارو كروس تريك الـ SUV :

سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

تحصل سيارة سوبارو كروس تريك علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ينتج قوة 156 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر ، وتعمل كروس تريك بنام الدفع الرباعي للعجلات ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة تصل الي 10.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 198 كم/ساعة .

- محرك سوبارو XV :

سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

كانت تقدم سيارة سوبارو XV في مصر بمحرك 4 سلندر سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 114 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CTV.

- سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة :

سعر سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة

ستبدأ أسعار سيارة سوبارو كروس تريك الـ SUV الجديدة في مصر من 2 مليون و 100 ألف جنيه .