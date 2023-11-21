أسعار ومواصفات سانج يونج توريس في مصر

تشبه سيارة سانج يونج توريس الجديدة التي تم طرحها في مصر من قبل وكيل سيارات سانج يونج السيارات الجيب ، وتظهر في السوق المحلي المصري بشبك أمامي كبير، بالإضافة الي احتوائها علي لمسات من الكروم ، وتنتمي سانج يونج توريس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة

- وسائل السلامة بـ سانج يونج توريس :

سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة

تحتوي سيارة سانج يونج توريس الجديدة علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، مساعد النقاط العمياء ، ومساعد الحفاظ على المسار ، ونظام تنبيه مغادرة السيارة ، وفرامل الطوارئ المستقلة ، ووسائد هوائية، وميزة رصد الضغط بالإطارات ، ونظام ستارت ستوب .

- محرك سانج يونج توريس :

سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة

زودت سيارة سانج يونج توريس بمحرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 163 حصان، وعزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 1 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 13.7 كم/ساعة .

- مواصفات سانج يونج توريس :

سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة

تظهر سيارة سانج يونج توريس بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، فرش جلد للمقاعد، وشاشة مقاس 9 بوصة ، وشاشة بالكونسول الوسطي للتكييف، وبها عجلة قيادة علي شكل مربع بغطاء جلدي ، وأزرار لوظائف مختلفة، وشاشة أخري مقاس 12.3 بوصة، وشاحن لاسلكي للهاتف .

- أسعار سانج يونج توريس :

الفئة الأولي من سيارة سانج يونج توريس تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سانج يونج توريس تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سانج يونج توريس تباع بسعر مليون و 888 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سانج يونج توريس تباع بسعر مليون و 990 ألف جنيه .