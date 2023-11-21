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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سانج يونج توريس في مصر

سانج يونج توريس
سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة

تشبه سيارة  سانج يونج توريس الجديدة التي تم طرحها في مصر من قبل وكيل سيارات سانج يونج السيارات الجيب ، وتظهر في السوق المحلي المصري بشبك أمامي كبير، بالإضافة الي احتوائها علي لمسات من الكروم ، وتنتمي سانج يونج توريس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

 سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة 

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- وسائل السلامة بـ سانج يونج توريس :

 سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة 

تحتوي سيارة سانج يونج توريس الجديدة علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، مساعد النقاط العمياء ، ومساعد الحفاظ على المسار ، ونظام تنبيه مغادرة السيارة ، وفرامل الطوارئ المستقلة ، ووسائد هوائية، وميزة رصد الضغط بالإطارات ، ونظام ستارت ستوب .

- محرك سانج يونج توريس :

 سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة 

زودت سيارة سانج يونج توريس بمحرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 163 حصان، وعزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 1 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 13.7 كم/ساعة .

- مواصفات سانج يونج توريس :

 سانج يونج توريس الجديدة الكروس أوفر الجديدة 

تظهر سيارة سانج يونج توريس بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها،  فرش جلد للمقاعد،  وشاشة مقاس 9 بوصة ، وشاشة بالكونسول الوسطي للتكييف، وبها عجلة قيادة علي شكل مربع بغطاء جلدي ، وأزرار لوظائف مختلفة، وشاشة أخري مقاس  12.3 بوصة، وشاحن لاسلكي للهاتف .

- أسعار سانج يونج توريس :

الفئة الأولي من سيارة سانج يونج توريس تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سانج يونج توريس تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سانج يونج توريس تباع بسعر مليون و 888 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سانج يونج توريس تباع بسعر مليون و 990 ألف جنيه . 

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