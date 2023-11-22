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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف فريق عمل للمشاركة بورشة لدورة الإدارة المحلية بالمغرب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فريق عمل للمشاركة في فعاليات ورشة العمل التي يتم تنظيمها بالرباط بالمملكة المغربية، وتقام تحت عنوان " دور الإدارة المحلية في التنمية المستدامة " فى الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر الجارى. 

ويحضر ورشة العمل، الدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام لورشة العمل بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم مدير مشروع الدعم الفنى بالوزارة. 

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الإدارة المحلية 

فيما يقوم بتمثيل محافظة أسوان فى ورشة العمل كل من العميد أحمد دنش المشرف على الاستثمار، والمهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة، والمحاسبة نور الهدى محمد مدير التخطيط. 

وتهدف فعاليات ورشة العمل إلى إلقاء الضوء على التجارب الناجحة في مجال الإدارة المحلية لتبادل ونقل الخبرات، والتى من بينها التعرف من خلال تنظيم الجلسات والحلقات النقاشية على التجربة المغربية فى اللامركزية الإدارية. 

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جهود 

وهي تتمثل فى أن يتم التوسع فى منح سلطات مركزية كانت من سلطة الوزارة أو حتى المحافظ لتصبح من إختصاص رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة، ومنها تنمية موارده والتصرف فى الأراضى ووضع الخطة الإستثمار ية ( الموازنة العامة للمركز أو المدينة )، ولكن يضع ذلك مجلس منتخب من المواطنين هو من يدير ذلك. 

بالإضافة إلى التعرف على تجربة المغرب فى تدوير المخلفات الصلبة وذلك من خلال زيارات ميدانية لبعض المواقع مثل زيارة مناطق حرفية وصناعية وأسواق شعببة والتعرف على كيفية إدارتها. 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

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