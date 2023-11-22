أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء في مصر| أخبار تهمك

أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 22-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3177 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2780 جنيها، بانخفاض نحو 5 جنيهات عن سعر أمس.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2383 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22.240 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.86 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.79 جنيه للبيع، و38.65 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.47 جنيه للبيع، و100.12 جنيه للشراء .

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن اليوم يشهد تحسن في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ، وذلك بعد فترة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، حيث بدأت فرص الأمطار في التلاشي والانحصار في بعض المناطق من السواحل الشمالية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع عدم سقوط أمطار في أي منطقة من مناطق الجمهورية، بجانب اعتدال سرعات الرياح، لافتة إلى أن انخفاض قيم درجات الحرارة مازال مستمرًا.



تحذير هام للمواطنين



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أن الأجواء خلال فترة الليل باردة في معظم محافظات الجمهورية، بينما تسود أجواء معتدلة تمامًا خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على لأجواء خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وأكدت أهمية الاهتمام بنوعية الملابس وارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وتجنب الإصابة بنزلات البرد، معقبة: "يجب اصطحاب جاكيت خفيف خلال الليل أو الصباح الباكر".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 14

الإسكندرية 26 - 13

الإسماعيلية 26 - 13

الغردقة 27 -17

أسوان 30 - 14

سوهاج 27 - 12

المنيا 27- 11



أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 7 جنيهات للكيلو

البصل بـ 20 جنيهًا للكيلو

البطاطس 14.5 جنيه للكيلو

الخيار 9 جنيهات

الملوخية 5 جنيهات

الكوسة 7.5 جنيه

الفلفل الرومير 10 جنيهات



أسعار الفاكهة

الجوافة 12 جنيها

البرتقال 8.5 جنيه

البلح الزغلول 18 جنيها

الرمان 18 جنيهًا