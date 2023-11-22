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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 1000 جنيه| أحدث سمارت ووتش تنافس Apple Watch وبنفس التصميم

بسعر 1000 جنيه..أحدث
بسعر 1000 جنيه..أحدث سمارت ووتش تنافس Apple Watch

أطلقت Haylou ، شريك سلسلة Xiaomi  ، ساعة ذكية جديدة للسوق العالمية، وتستفيد الساعة المعروفة باسم Haylou S8 smartwatch من تقنية شاشة AMOLED بالإضافة إلى ميزات أخرى متميزة.

 

الميزات

تأتي Haylou Watch S8 بشاشة قطرها 1.96 بوصة تتمتع بشاشة نوع AMOLED بدقة 410 × 502 بكسل ، وتبرز شاشتها المستديرة عرضًا متميزًا وبأسعار معقولة أيضًا. تأتي Haylou Watch S8 أيضًا مزودة بمكالمات Bluetooth وإمكانيات مراقبة الصحة.

تحتوي الساعة الذكية Haylou Watch S8 على زر واحد فقط على الجانب الأيمن وتاج دوار، ويدعم عمليات شاشة تعمل باللمس بالكامل ويشبه تصميمه إلى حد كبير تصميم Apple Watch Pro.

بسعر 1000 جنيه..أحدث سمارت ووتش تنافس Apple Watch

تتمتع الساعة الذكية بعمر بطارية يصل إلى 8 أيام ، وذلك بفضل بطاريتها التي تبلغ 270 مللي أمبير. 

وزن الساعة 58.5 جرامًا، ويتم استخدام شريحة Bluetooth خاصة؛ لتحقيق اتصالات أكثر استقرارًا أثناء المكالمات. 

ويمكن إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية باستخدام الساعة. 

وتدعم Haylou Watch S8 أيضًا المساعدين الذكيين الذين يمكن نشرهم عبر هاتف ذكي.

يمكن لـ Haylou S8 smartwatch قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات أكسجين الدم، ولا يوجد تقييم مستقل لدقة قياسات ضغط الدم S8 حتى الآن.

تتوفر الساعة الذكية في خيارين على الأقل من الألوان لسوار الساعة بما في ذلك الأسود والفضي.

Haylou Watch S8 متاحة للشراء مباشرة من Haylou بسعر 35 دولارًا (أي ما يعادل 1000 جنيه مصري)، ومن المتوقع أن يتم تمديد توفرها لاحقًا إلى تجار التجزئة مثل AliExpress و Amazon.

Watch smartwatch Haylou S8 Haylou Watch S8 ضغط الدم ضربات القلب مستويات أكسجين الدم Bluetooth الصحة

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