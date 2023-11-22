أخبار التعليم| غلق باب الالتماسات على نتائج دور أكتوبر 2023 بتجارة عين شمس غدا.. وحقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية



غدًا.. غلق باب الالتماسات على نتائج دور أكتوبر 2023 بتجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات على نتائج دور أكتوبر 2023 وذلك لطلاب الشعبة العربية.

صندوق رعاية المبتكرين يختتم فعاليات ملتقى الابتكار (Innovation Arena).. اليوم

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن تنظيم ملتقى الابتكار (Innovation Arena) على هامش (ICT Cairo) معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا ، برعاية وزير التعليم العالي.

انطلاق فعاليات ندوة "الشباب وحفظ السلام" بجامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن المورد البشرى هو أهم مورد، ونجد حرص الدولة وعلى راسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والعمل على تنمية مهاراتهم.

صرف 1000 جنيه مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة في جامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من عمليات التطوير والتجديد بمستشفى الطلبة، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات وكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، حول إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023، الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في قمة المعرفة، والتي تُجرى فعالياتها بدبي خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري، ليصدر المؤشر مُسجلاً 133 دولة حول العالم.

تنبيهات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الآن.. تعرف عليها

أصدرت مديريات التربية والتعليم، تعليمات هامة للطلاب بشأن تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.. التعليم ترد

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة متداولة في بعض المدارس بشأن صدور قرار للإدارات التعليمية تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.

خلال مشاركته في مؤتمر نحو العالمية Going Global بإسكتلندا.. عاشور يؤكد على تطور منظومة التعليم العالي

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمتحدث رئيسي في مؤتمر أدنبره السنوي "نحو العالمية Going Global" والذي يُقام بمركز مؤتمرات أدنبره الدولي في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم، وسكوت ماكدونالد الرئيس التنفيدي للمجلس الثقافى البريطانى بالمملكة المتحدة، والسيدة مادلين أنسيل - المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

طارق علام يلتقي طلاب المعاهد العليا "فى حب الوطن" بمعهد إعداد القادة

التقى الإعلامي طارق علام ، بطلاب المعاهد العليا المصرية فى لقاء مفتوح فى حب الوطن، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج "قادة التميز" الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالي.