التعليم تنفي تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.. وتحذر من الشائعات

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة متداولة في بعض المدارس بشأن صدور قرار للإدارات التعليمية تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.

وجاء نص الرسالة المتداولة كالتالي:

تعديل هام جدا.. السادة مدراء عموم ووكلاء الإدارات

بناءً على تعليمات وكيل أول الوزارة مدير المديرية، وحرصا على استقرار العملية التعليمية وحتى ينتهي الزملاء المعلمون من مناهج شهر نوفمبر حسب خطة المناهج الواردة من الوزارة، تقرر تأجيل امتحانات شهر نوفمبر بحيث تعقد بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة وحسب ظروف كل إدارة تعليمية.



من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما هو متداول بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لبعد الانتخابات الرئاسية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات رسمية للمدارس تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر إن امتحانات شهر نوفمبر في موعدها المحدد دون تأجيل، محذرا من الانسياق وراء الشائعات التي تحاول دائما إرباك الطلاب وقت الامتحانات، مشددا على أن أي قرارات لا بد أن تتم معرفتها من خلال البيانات الرسمية فقط بعيدا عن أي رسائل أو منشورات غير رسمية على السوشيال ميديا.

وأشار المصدر إلى أن جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر تضعها وتعلنها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وفقا لظروف كل محافظة.

وأشار المصدر إلى أنه بشأن الانتخابات الرئاسية، فقد اكتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطاب رسمي عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وقال المصدر: “طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال خطابها للمديريات، بأن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن”.

وأصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير 2024.

امتحانات شهر نوفمبر

وأعلنت معظم المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023، والذي يعد ثاني امتحان شهري يخوضه طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024، بعد أن أدى الطلاب نهاية الشهر الماضي امتحانات شهر أكتوبر 2023.

وتعقد امتحانات شهر نوفمبر 2023 على مستوى المدرسة، فهي ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تتولى وزارة التربية والتعليم مسئولية وضع وإعلان جداولها.

وتوضع امتحانات شهر نوفمبر 2023 بمعرفة موجه المادة، ويخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر 2023 فترة دراسية واحدة، ويتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2023 أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يراعى عند وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية.

ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تغطي أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 المصطلحات والمفاهيم المقررة مع تحديد رقم الصفحة المحددة للطلاب، مع مراعاة الوزن النسبي للموضوعات الدراسية وفقاً لخطة توزيع المنهج الدراسي.

وتقرر كذلك أن يتم وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر بشكل يضمن قياس مستويات تفكير الطلاب من حيث “التذكر - الفهم - التطبيق - القدرة على حل المشكلات”، و ألا يتم تكرار السؤال مرتين، و أن تكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على واضعي امتحانات شهر نوفمبر بأن تكون الأسئلة خالية من الأخطاء الإملائية.