تنبيهات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الآن.. تعرف عليها

أصدرت مديريات التربية والتعليم، تعليمات هامة للطلاب بشأن تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وشددت مديريات التربية والتعليم على أن يحرر كل طالب استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، ويتم التأكيد على بيانات الطالب من حيث الاسم مطابق لشهادة الميلاد «الرقم القومي - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد».



ووجهت مديريات التربية والتعليم عدة تعليمات لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 تمثلت فيما يلي:

يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة، ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.

وأصدرت المدارس تنبيها عاجلاً لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بشأن التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وقالت المدارس، إنه لا بد من تقديم الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

وأوضحت المدارس أن هذه الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تتمثل في:

- شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها

-7 صور حديثة خلفية بيضاء مطبوع تحتها الاسم.

- إيصال المصروفات الدراسية + صورتين من الإيصال.

- إيصال رسم الامتحان 158 جنيها.

- الاستمارة الإلكترونية.

- طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مؤكدةً أنه يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب النظاميون لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 إلكترونيا على موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه يتم تحرير استمارة التقدم للطلاب الراغبين في التقدم للامتحان من الخارج نظام المنازل من إحدى الفئات التالية: