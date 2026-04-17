رويترز: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق شامل خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق شامل خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، في خطوة قد تمثل نجاحا دبلوماسيًا بعد سنوات من التوتر والتصعيد بين الطرفين.



وبحسب التقرير، فإن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط مؤشرات على تقارب في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.



ويأتي هذا التطور في أعقاب جولات تفاوض غير مباشرة استضافتها عدة عواصم، بوساطات إقليمية ودولية، حيث تسعى الأطراف إلى التوصل لاتفاق يضمن الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، وهو ما يعيد إلى الأذهان ملامح الاتفاق النووي السابق المعروف بـخطة العمل الشاملة المشتركة، الذي تم توقيعه عام 2015 قبل أن تنسحب منه واشنطن في 2018.



ويرى مراقبون أن أي اتفاق مرتقب قد يسهم في تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد الأزمات المرتبطة بأمن الطاقة والممرات الحيوية، مثل مضيق هرمز، إلى جانب انعكاساته المحتملة على أسعار النفط والاستقرار الاقتصادي العالمي.