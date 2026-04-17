الخارجية الفرنسية: نؤكد دعمنا قرار الحكومة اللبنانية ببدء محادثات مع إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها لقرار الحكومة اللبنانية الشروع في محادثات مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى خفض التوترات وتعزيز فرص الاستقرار في منطقة تشهد تصعيدًا مستمرًا منذ أشهر.

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام دولية، أن باريس “تدعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى فتح قنوات حوار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي”، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “فرصة مهمة لتجنب مزيد من التصعيد العسكري، وتهيئة الظروف أمام حلول دبلوماسية مستدامة”.

وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة لبنان وضمان أمنه، بالتوازي مع الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينظم وقف الأعمال العدائية بين الطرفين منذ عام 2006.

ويأتي الموقف الفرنسي في سياق تحركات دولية متزايدة لدعم الاستقرار في جنوب لبنان، حيث تلعب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) دورًا محوريًا في مراقبة الأوضاع على الأرض. وتُعد فرنسا من أبرز الدول المشاركة في هذه القوة، ما يمنحها ثقلًا خاصًا في الدفع نحو حلول سياسية.

من جانبها، لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الحكومة اللبنانية حول طبيعة هذه المحادثات أو جدولها الزمني، غير أن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن الاتصالات قد تركز في مراحلها الأولى على ملفات أمنية وحدودية