وكيل مطرانية بورسعيد خلال مؤتمر التحالف: داعمون للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

أكد القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن الدولة شهدت في عصر الرئيس السيسي طفرة في شتى المجالات ، وتحولت بورسعيد إلى قاطرة التنمية لمصر بأكملها بوجه خاص.

وتابع القمص بولا، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الضخم والذي أقيم ببورسعيد لدعم مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسية جديدة : " نحن ندعم القيادة السياسية المصرية الحكيمة ، مؤكدا أن مصر دائما تضرب المثل بتلاحم قطبي الأمة، وسنظل جميعا مسلمين ومسيحين على قلب رجل واحد خلف وطننا وقياداتنا السياسية لاستكمال مسيرة التقدم".

وشارك وفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ، في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الضخم ، والذي أقيم بقريه النورس السياحية لدعم مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وترأس الوفد الكنسي نيابة عن الأنبا تادرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها ، القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس فى المحافظة، والقس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم المطرانية، والقس ماركوس ممثلا عن مدينه بورفؤاد.

كما تضمن الوفد الكنسي مشاركة مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة ، وهم وفد المدرسة اليونانية الحديثة وعلى رأسهم مدير إدارة المدرسة موريس فريد وعدد من المعلمين والموظفين بها ، ووفد مدرسة سان جورج بقيادة المدير التنفيذي بها سمير جرجس ولفيف من المعلمين بها أيضا.

وعلى جانب آخر ، أردف القمص بولاسعد " الانجازات التي شهدتها مصر السنوات الأخيرة من مشروعات عملاقة، وإنشاء الكباري والمصانع، ومشروع حياة كريمة وتطوير القرى الفقيرة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل ، وغيرها من انجازات القيادة السياسية قد أبهرت العالم في السنوات الأخيرة وجعلت الوطن يشهد طفرة حقيقية.

وأكد وكيل مطرانية الأقباط في كلمته، أن مصر بوجه عام وبورسعيد بشكل بوجه خاص أرض مباركة فقد مرت عليها العائله المقدسة خلال رحلتها إلى مصر، مؤكدا أن الله قد بارك مصر على مر التاريخ وستظل مباركة على أبد الدهر .

خلال مؤتمر التحالف كنيسة بورسعيد ندعم القيادة السياسية والباسلة أرض مباركة IMG-20231122-WA0030 IMG-20231122-WA0032 IMG-20231122-WA0028 IMG-20231122-WA0033 IMG-20231122-WA0036

وأعلن المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد دعم ضحايا العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد قبل أيام بمبلغ 25 ألف جنيها، مؤكدا أن الحادث كان مؤلما وأحزن الجميع، مشيرا إلى أن دور التحالف الأهلي والتنموي يفرض عليه دعم الضحايا، معلقا: التحالف يضم أكثر من 40 مؤسسة أهلية ومجتمعية تعمل جانبا إلي جنب مع الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وشهد المؤتمر رسائل دعم قوية للرئيس السيسي في ملف دعم قطاع غزة والخطوات التي قامت بها مصر لدعم القضية، ووقف الحضور في بداية المؤتمر دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، مشيدا بموقف مصر في قوافل المساعدات واستقبال المصابين بالمستشفيات المصرية وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.