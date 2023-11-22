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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 27 قرارا بإزالة حالات تعد على أراض زراعية وأملاك للدولة بشرق الإسكندرية

حالات تعد على أراض
حالات تعد على أراض زراعية

نفذت إدارات حي شرق بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية الأمن 28 قرار إزالة لحالات تعد على أراض زراعية وأملاك للدولة وبناء بدون ترخيص، على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال .

وأكد رئيس حي شرق أحمد حبيب - في بيان اليوم /الأربعاء/ - على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في عدم تهاون الدولة في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية؛ مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء وفرض هيبة الدولة، موجها بتنفيذ قرارات وزير التنمية المحلية هشام آمنة وتكليفات محافظ الإسكندرية محمد الشريف، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية.

واضاف أن الجهات تواصل جهودها على مدار اليوم؛ لرصد أي أعمال بناء مخالف أو مخالفات المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها.

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