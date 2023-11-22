الهلال الأحمر يشكو تعنت قوات الاحتلال في نقل جرحي مصابي مستشفى الشفاء

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قافلة إجلاء الجرحى والمصابين من مستشفى الشفاء مازالت متوقفة عند الحاجز الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها وذلك منذ 5 ساعات.

وذكر الهلال الأحمر بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، أن هذا التوقف ناتج عن قيام جنود الاحتلال بإعاقة مرور القافلة حيث يقومون بتفتيش دقيق لمركبات الإسعاف.

كما حذر الهلال الأحمر؛ من ان هذا التعنت يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد قال في بيان سابق له ان إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بلغ أكثر من (1,384) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين قرابة (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من (4,700) طفلٍ وامرأة.

وذكر المكتب أيضا أن عدد الشهداء بلغ أكثر من (14,532) شهيداً، بينهم أكثر من (6,000) طفل، و(4,000) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

كما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (205) من الأطباء والممرضين والمسعفين، بجانب استشهاد (25) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (64) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

بينما زاد عدد الإصابات عن (35,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.