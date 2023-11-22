عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر يشكو تعنت قوات الاحتلال في نقل جرحي مصابي مستشفى الشفاء

ارشيفي
ارشيفي

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قافلة إجلاء الجرحى والمصابين من مستشفى الشفاء مازالت متوقفة عند الحاجز الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها وذلك منذ 5 ساعات.

وذكر الهلال الأحمر بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، أن هذا التوقف ناتج عن قيام جنود الاحتلال بإعاقة مرور القافلة حيث يقومون بتفتيش دقيق لمركبات الإسعاف.

كما حذر الهلال الأحمر؛ من ان هذا التعنت يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد قال في بيان سابق  له ان إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بلغ  أكثر من (1,384) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين قرابة (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من (4,700) طفلٍ وامرأة.

وذكر المكتب أيضا أن  عدد الشهداء بلغ  أكثر من (14,532) شهيداً، بينهم أكثر من (6,000) طفل، و(4,000) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

كما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (205) من الأطباء والممرضين والمسعفين، بجانب استشهاد (25) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (64) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

بينما زاد عدد الإصابات عن (35,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدر كنوزًا لمصر

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول 14 سيارة إسعاف لإجلاء مصابي مستشفى الشفاء

الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل 28 طفلا حديثي الولادة إلى مصر لاستكمال العلاج

ترشيحاتنا

الحوثيون: أطلقنا دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوب الأراضي المحتلة

مصر والسعودية تبدآن صياغة خطة تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في إدارة الموارد المائية

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

بسبب حزب الله.. وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر لبنان من الحرب

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

حملة السيسي: الشباب شركاء الحاضر والطاقة الدافعة نحو التنمية والبناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول المكرونة لهذه الأسباب

بعد حملات المقاطعة| تحرك مفاجئ بأسعار شاي العروسة للمرة الرابعة

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

فيديو

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ