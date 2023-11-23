الفشل العسكري أبرزها.. ماك شرقاوى: هذه أسباب قبول إسرائيل لهدنة إنسانية

كشف مالك شرقاوى المحلل السياسى الأمريكي، سبب قبول اسرائيل هدنة انسانية بقطاع غزة.

وأوضح ماك شرقاوى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ مساء دى ام سى”، المذاع على قناة “دى ام سى”، أن الجانب الاسرائيلى وافق على الهدنة الإنسانية هو عدم الوصول إلى أي حلول على الأرض من خلال العمليات العسكرية وتكبد إسرائيل خسائر فادحة.

وتابع ماك شرقاوى: ضغوط أهالى المحتجزين على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ايضا من اسباب قبول الهدنة.

طائرات إسرائيلية

وأضاف: أن هناك تسريبات خرجت للنور خلال الأيام الماضية أن طائرات إسرائيلية هي من قتل المترددين على الحفل في إسرائيل وليس الفصائل الفلسطينية كما زعمت إسرائيل.

وأشار ماك شرقاوى، إلى أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت إلى أقل مستوى لها بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة، وهناك 24 عضوا في الكونجرس الأمريكي طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة .

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